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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά με οικοδομικό κοπίδι και εξαφανίστηκε - Ψάχνουν ακόμα τον 47χρονο

 09.10.2026 - 07:54
Απόπειρα φόνου τα μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Τον τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιά με οικοδομικό κοπίδι και εξαφανίστηκε - Ψάχνουν ακόμα τον 47χρονο

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 44χρονου, η οποία διαπράχθηκε χθες στην επαρχία Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 8.15π.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία ότι υπήρχε τραυματισμένο πρόσωπο σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου διενέργησαν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, δύο πρόσωπα ηλικίας 44 και 47 ετών φέρονται να διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να ανασύρει οικοδομικό κοπίδι και να τραυματίσει σοβαρά τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα. Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή και γίνονται εξετάσεις για τον εντοπισμό του.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Ο 44χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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