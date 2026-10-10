Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΜπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας παρηγορήσει καλύτερα από έναν φίλο; Τι έδειξαν 5 πειράματα
ΥΓΕΙΑ

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας παρηγορήσει καλύτερα από έναν φίλο; Τι έδειξαν 5 πειράματα

 10.10.2026 - 08:24
Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να μας παρηγορήσει καλύτερα από έναν φίλο; Τι έδειξαν 5 πειράματα

Μπορεί ένα chatbot να βρει τις κατάλληλες λέξεις όταν εμείς αδυνατούμε; Και αν ναι, έχει τη δύναμη να μας «πείσει» ότι μας συναισθάνεται – ακόμη και καλύτερα από ένα πραγματικό πρόσωπο;

Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησαν να απαντήσουν οι ψυχολόγοι Δρ. Sarah A. Walker, επίκουρη καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Durham University, και Δρ. Belen Lopez-Perez, λέκτορας Ψυχολογίας στο University of Manchester. Τα ευρήματά τους, όπως τα παρουσιάζουν στο The Conversation, οδηγούν σε μια – μάλλον – απρόσμενη απάντηση.

Αρχικά, είναι πλέον σαφές ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Μια χείρα βοηθείας για τις πολύπλοκες – ή βαρετές – εργασίες. Μόνο που δεν μένει εκεί. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, μπορεί να αναλάβει, π.χ. την ιδιότητα του οργανωτή ενός ταξιδιού και, λίγο αργότερα, εκείνη του «φίλου-ψυχολόγου».

Και αυτό φαίνεται να είναι ήδη αρκετά συχνό στους νέους. Έρευνα στο JAMA Network Open σε 1.058 άτομα ηλικίας 12-21 ετών έδειξε ότι το 13% στρεφόταν σε σχετικά μοντέλα όταν ένιωθε λύπη, θυμό ή νευρικότητα. Στις ηλικίες 18-21 ετών, το ποσοστό έφτανε το 22%. Μήπως, λοιπόν, η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατρέπεται στο νέο «αποκούμπι» μας;

Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη ενδύεται τον ρόλο του υποστηρικτή…

Σε πέντε πειράματα, η ομάδα της Δρ. Walker και της Δρ. Lopez-Perez συνέκρινε μηνύματα συναισθηματικής υποστήριξης γραμμένα από ανθρώπους με απαντήσεις που είχαν παραχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε ένα από αυτά, 390 συμμετέχοντες φαντάστηκαν καταστάσεις που προκαλούσαν θυμό, λύπη ή φόβο. Στη συνέχεια, διάβασαν ένα από τα μηνύματα, χωρίς να γνωρίζουν την προέλευσή του.

Στα σενάρια θυμού και φόβου, η Τεχνητή Νοημοσύνη φάνηκε να κερδίζει έδαφος ως πιο «υποστηρικτική». Στην περίπτωση της λύπης, δεν καταγράφηκε αισθητή διαφορά.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς, τα ευρήματα συμφωνούν με ανασκόπηση 23 μελετών που δημοσιεύθηκε στο Current Directions in Psychological Science: Οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν τα μηνύματα των chatbots πιο θερμά, πιο κατανοητικά και πιο στοργικά σε σχέση με εκείνα που έχουν συντάξει πραγματικά πρόσωπα. Οι ερευνητές έχουν ονομάσει το φαινόμενο «πλεονέκτημα της ΑΙ» (AI advantage).

…και είναι πάντα παρούσα

Μια πιθανή εξήγηση, αναφέρουν οι ψυχολόγοι, είναι η συνέπεια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν κουράζεται. Δεν χρονοτριβεί. Δεν φλυαρεί. Είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και, συνήθως, επιστρέφει με μια οργανωμένη απάντηση και ένα πιθανό επόμενο βήμα.

Σε αυτό ακριβώς φάνηκε να στέκονται ιδιαίτερα οι συμμετέχοντες σε δύο από τα πειράματα. Οι συγγραφείς εξηγούν ότι μια απόκριση κρινόταν ως πιο αποτελεσματική όταν περιείχε μια συγκεκριμένη και ρεαλιστική πρόταση για το τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος στη συνέχεια.

Όταν, μάλιστα, και τα ανθρώπινα μηνύματα προσέφεραν αντίστοιχη πρακτική βοήθεια, θεωρούνταν εξίσου υποστηρικτικά. Άρα, το «πλεονέκτημα» δεν φαίνεται να βρίσκεται μόνο στο ποιος γράφει το μήνυμα. Βρίσκεται και στο πώς το γράφει.

Τότε, γιατί στρεφόμαστε ακόμη στους ανθρώπους;

Μόνο που η προέλευση του μηνύματος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε. Οι ίδιες απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης θεωρήθηκαν πιο υποστηρικτικές όταν οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι είχαν γραφτεί από άνθρωπο. Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε και σε εννέα μελέτες που φιλοξενούνται στο Nature Human Behaviour με 6.282 άτομα: Το όφελος περιοριζόταν όταν γνώριζαν ότι το μήνυμα είχε παραχθεί από κάποιο chatbot.

Και όταν αναζητούσαν πραγματική συναισθηματική επαφή, εξακολουθούσαν να προτιμούν έναν άνθρωπο – ακόμη κι αν αυτό απαιτούσε μεγαλύτερη αναμονή.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η ανθρώπινη υποστήριξη μεταφέρει κάτι που δεν εντοπίζεται μόνο στις λέξεις: Την πρόθεση. Όταν ένας φίλος ή ένας σύντροφος αφιερώνει χρόνο για να μας ακούσει, γνωρίζουμε ότι πίσω από την απάντηση υπάρχει ένα άτομο που επέλεξε να ασχοληθεί μαζί μας.

Επίσης, υπάρχει η προσωπική γνώση, το κοινό παρελθόν και η δυνατότητα να παραμείνει κάποιος δίπλα μας και μετά το μήνυμα. Ένα chatbot μπορεί να προτείνει «βγες μια βόλτα». Δεν μπορεί, όμως, να έρθει μαζί μας.

Ένα – ενδεχομένως – χρήσιμο μάθημα

Οι ερευνήτριες τονίζουν, πάντως, ότι τα περισσότερα πειράματα αφορούσαν σύντομες ή μεμονωμένες αλληλεπιδράσεις και, συχνά, υποθετικά σενάρια. Δεν γνωρίζουν ακόμη τι συμβαίνει όταν κάποιος βασίζεται σε ένα chatbot για συναισθηματική υποστήριξη επί μήνες ή το χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, η «ανθρώπινη» απάντηση συνήθως δεν προερχόταν από έναν στενό φίλο που γνώριζε το ιστορικό και τις συνθήκες του παραλήπτη. Άρα, η σύγκριση δεν αφορούσε ακριβώς το δίπολο «Τεχνητή Νοημοσύνη εναντίον φίλου».

Ωστόσο, ίσως να μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από τη στρατηγική της Τεχνητής Νοημοσύνης και να γίνουμε καλύτεροι στο να στηρίζουμε τους άλλους.

Όπως τονίζουν οι Δρ. Walker και Δρ. Lopez-Perez, όταν κάποιος είναι αναστατωμένος, καλό είναι να δείχνουμε λίγη αυτοσυγκράτηση. Να μη σπεύδουμε να δώσουμε λύσεις αλλά να ρωτάμε πρώτα αν θέλει κάποια συμβουλή. Και αν η απάντηση είναι «ναι»; Τότε ένα συγκεκριμένο, διαχειρίσιμο επόμενο βήμα ίσως είναι πιο χρήσιμο από μια ολόκληρη λίστα προτάσεων.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμική δόνηση πριν από λίγο στην Κύπρο: Πού έγινε αισθητή – Οι πρώτες πληροφορίες
Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία Χριστοφής Ηλία - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η επιθυμία της οικογένειας
Η Μέγκαν Φοξ πουλάει προκλητικό περιεχόμενο σε πλατφόρμα τύπου OnlyFans, η ιστοσελίδα «έπεσε» από την αυξημένη επισκεψιμότητα
Ζώδια σήμερα 10 Οκτωβρίου 2026: Προβλέψεις για όλα τα ζώδια
Θρίλερ σε νηπιαγωγείο στη Βραζιλία: Ένοπλος με μαχαίρι απειλούσε να κάψει 13 παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών
Η Ελένη Μενεγάκη πήρε θέση για Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα: «Μην κρίνετε και μην δικάζετε κανέναν»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου

 10.10.2026 - 08:05
Επόμενο άρθρο

Οι πανάκριβες φανέλες Ρεάλ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ και μεγάλων ομάδων φτιάχνονται με αμοιβές κάτω από 1 ευρώ την ώρα

 10.10.2026 - 08:28
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαι έτοιμος για συνομιλίες ακόμα και αύριο - Δεν εγκαταλείπουμε την επιστροφή της Μόρφου»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαι έτοιμος για συνομιλίες ακόμα και αύριο - Δεν εγκαταλείπουμε την επιστροφή της Μόρφου»

Την ετοιμότητά του για να παρακαθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα και αύριο, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τον χαιρετισμό του στην 46η αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου στον Αστρομερίτη, το βράδυ του Σαββάτου. Τόνισε, δε, ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει σε ενέργειες για τη δημιουργία πρόσκαιρης κινητικότητας, ενώ ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να κάνει υποχωρήσεις μόνο σε κάποια σημεία που υπηρετούν τον στόχο μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαι έτοιμος για συνομιλίες ακόμα και αύριο - Δεν εγκαταλείπουμε την επιστροφή της Μόρφου»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαι έτοιμος για συνομιλίες ακόμα και αύριο - Δεν εγκαταλείπουμε την επιστροφή της Μόρφου»

  •  10.10.2026 - 21:45
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Σοκάρει το βίντεο από το σημείο του ατυχήματος - Η κατάσταση υγείας της 61χρονης

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Σοκάρει το βίντεο από το σημείο του ατυχήματος - Η κατάσταση υγείας της 61χρονης

  •  10.10.2026 - 16:11
Φωτοβολταϊκά: Πλήρωσαν χιλιάδες ευρώ και τα κόβουν για ώρες-Αγανάκτηση πολιτών για τη χαμένη παραγωγή

Φωτοβολταϊκά: Πλήρωσαν χιλιάδες ευρώ και τα κόβουν για ώρες-Αγανάκτηση πολιτών για τη χαμένη παραγωγή

  •  10.10.2026 - 13:51
Όχημα παρέσυρε πεζούς κοντά σε φεστιβάλ στην Κύπρο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους μια έγκυος

Όχημα παρέσυρε πεζούς κοντά σε φεστιβάλ στην Κύπρο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους μια έγκυος

  •  10.10.2026 - 22:19
Το έσκασε, προκάλεσε αναστάτωση και τελικά βρέθηκε - Αίσιο τέλος με την αρκούδα στη Λευκωσία

Το έσκασε, προκάλεσε αναστάτωση και τελικά βρέθηκε - Αίσιο τέλος με την αρκούδα στη Λευκωσία

  •  10.10.2026 - 20:22
«Είναι σοκαριστικό»: Νυχτερινός επισκέπτης μπήκε σε αυλή στη Λευκωσία και σκότωσε δέκα πτηνά -Δείτε φωτογραφίες

«Είναι σοκαριστικό»: Νυχτερινός επισκέπτης μπήκε σε αυλή στη Λευκωσία και σκότωσε δέκα πτηνά -Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2026 - 19:39
Κάποτε στον ΔΗΣΥ: Ο καλός, ο κακός και η άμοιρη 

Κάποτε στον ΔΗΣΥ: Ο καλός, ο κακός και η άμοιρη 

  •  10.10.2026 - 15:49
Οριοθετήθηκε σε αργάκι με δύσκολη πρόσβαση η πυρκαγιά στην Τρεμιθούσα - Δείτε φωτογραφίες

Οριοθετήθηκε σε αργάκι με δύσκολη πρόσβαση η πυρκαγιά στην Τρεμιθούσα - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.10.2026 - 15:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα