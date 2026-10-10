Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Σοκάρει το βίντεο από το σημείο του ατυχήματος - Η κατάσταση υγείας της 61χρονης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τους τραυματίες, 61χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο άλλα πρόσωπα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10.50 μ.μ., όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονος στη λεωφόρο Ομονοίας στη Λεμεσό, με επιβάτες τρεις νεαρούς, ηλικίας 20, 22 και 19 ετών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σε κάποιο σημείο του δρόμου, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 61χρονη, με συνοδηγό 62χρονο.

Η 61χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη, μεταξύ άλλων, υπαραχνοειδή αιμορραγία, πνευμοθώρακα και κάταγμα λεκάνης. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 62χρονος υπέστη, μεταξύ άλλων, κατάγματα σπονδύλου και πλευρών, ενώ ο 20χρονος παρουσίασε αιμορραγία σε αρτηρία της λεκάνης. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου.

Ο 32χρονος οδηγός και οι άλλοι δύο επιβάτες, ηλικίας 22 και 19 ετών, δεν φέρουν σοβαρούς τραυματισμούς και κρατήθηκαν προληπτικά για νοσηλεία.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε το βίντεο από τη σκηνή του τροχαίου: