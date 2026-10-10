Υπόθεση Μαζωνάκη: «Η κατάθεση της κόρης των γιατρών θέλει να αποδυναμώσει τον δόλο της 56χρονης γιατρού»

Για τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στο MEGA ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή και τόνισε ότι πρόκειται για μια αναμενόμενη υπερασπιστική στρατηγική που στοχεύει στη μείωση του δόλου της 56χρονης γιατρού.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι η κόρη τους εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπίσει τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο. Να ξέρετε ότι ο ποινικός μας κώδικας καταλαβαίνει αυτή την ανάγκη κάποιων οικείων να καταθέσουν έστω και ψέματα και γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τις σκέψεις μου αν δεν δω αποτυπωμένες σε έγγραφο το τι ακριβώς έχει κατατεθεί».

“Εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων”

Και πρόσθεσε: «Αν ισχύουνε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα πρέπει να δούμε αυτή η κατάθεση από ποια αποδεικτικά στοιχεία επιστηρίζεται. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος λέει έκανα αυτό το πράγμα, πώς το επιστηρίζει; Και να δούμε και τη σκοπιμότητα. Προφανώς η σκοπιμότητα είναι συγκεκριμένη, είναι δεδομένη. Εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων».

“Θέλει να αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της”

Μάλιστα, τόνισε ο κ. Λυκούδης: «Θέλει να αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της. Θέλω να δω εάν είναι αληθές ή εάν είναι ένα υπερασπιστικό κατασκεύασμα. Δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι η εξής: όταν κάποιος κακοποιεί τα παιδιά του γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι εκπαιδευτικό και θα τα κάνει καλύτερα παιδιά, δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμο. Είναι παράνομο. Και αν πάει και στα παιδιά του γείτονα ή στα παιδιά τα δικά μας και τα κακοποιήσει, δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανε στα παιδιά του, θα πρέπει να τα κάνει και στα δικά μας τα παιδιά. Είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε έτσι με απλό τρόπο το τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση».

«Δεύτερη παρατήρηση, ότι μία σειρά εγκληματικών ενεργειών έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη, μεταξύ των οποίων ήταν και ότι παρέλειψε να του πάρει το ιατρικό ιστορικό. Εδώ στην κόρη της τι να βλέπει, το ξέρει το ιατρικό ιστορικό. Είναι η μητέρα της».

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα εξετάσεων και αναλύσεων από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε ο κος Λυκούδης, η έρευνα αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με γερμανικό εργαστήριο, εξετάζοντας 1.600 ουσίες προκειμένου να προσφέρει αδιαμφισβήτητα στοιχεία στον ανακριτή.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος