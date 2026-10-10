Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Είμαι έτοιμος για συνομιλίες ακόμα και αύριο - Δεν εγκαταλείπουμε την επιστροφή της Μόρφου»

Εκφράζοντας ευχαριστίες στους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα στους προσκεκλημένους από το εξωτερικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι στέλνεται «προς κάθε κατεύθυνση το ηχηρό μήνυμα ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή, και δεν αποστρατευόμαστε από τη μεγάλη προσπάθεια για να απελευθερώσουμε και επανενώσουμε της πατρίδας μας».

Πρόσθεσε, δε, ότι η 46η αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου «δείχνει τον μοναδικό δρόμο του χρέους να εργαστούμε για μια κοινή πατρίδα για όλους τους νόμιμους κατοίκους της, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις»

Παραπέμποντας στις αναφορές του Δημάρχου Μόρφου, Βίκτωρα Χατζηαβραάμ, στις θετικές εξελίξεις λόγω της διεθνούς κινητικότητας για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος σημείωσε ότι από την αρχή της θητείας του καταβάλλεται «τεράστια προσπάθεια για να διαρρήξουμε το αδιέξοδο και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, που θα μας οδηγήσουν σε επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, και έχει σημασία για τη Μόρφου, πάντα με σεβασμό στις Αρχές, τις Αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Θέλω και από αυτό εδώ το βήμα, ενώπιον όλων σας, να επαναλάβω με απόλυτη ειλικρίνεια και στέλνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι είμαι πανέτοιμος ακόμη και αύριο να παρακαθήσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είμαι έτοιμος ακόμη και αύριο να ξεκινήσει ο διάλογος», τόνισε στη συνέχει ο Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την προσήλωσή του στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών περί λύσης δύο κρατών.

Ως σημαντικά δεδομένα ανέδειξε την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων, η επαναβεβαίωση του πλαισίου λύσης από τα Ηνωμένα Έθνη, την ισχυρή βούληση του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα να εξαντλήσει κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα, την ξεκάθαρη θέση και του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ από όπου λαμβάνει όρους εντολής ο ΓΓ των ΗΕ και ο νυν και ο νέος ΓΓ που θα εκλεχθεί, την στήριξη των θεσμών, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκδηλώθηκε μέσα και από τον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Επιτροπής, στη βάση της πολύ σημαντικής θέσης ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά και την στήριξη στρατηγικών εταίρων.

«Είναι δεδομένα που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι η λύση του Κυπριακού είναι εφικτή. Και αν δεν πίστευα ότι η λύση του Κυπριακού είναι εφικτή δεν θα ασχολούμουν καθημερινά με αυτό το θέμα», είπε, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει «σε ενέργειες για τη δημιουργία πρόσκαιρης κινητικότητας ή για δημιουργία φρούδων ελπίδων».

«Παραμένω πρωτίστως ρεαλιστής, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα όρια της πλευράς μας και είμαι έτοιμος, και το δηλώνω δημόσια, για υποχωρήσεις σε κάποια σημεία που υπηρετούν τον στόχο μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού», συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως «οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του πλαισίου αυτού, της λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».

«Οδηγός και πυξίδα μου είναι ο όρος εντολής που έλαβα από τον κυπριακό λαό, να εργαστώ για λύση που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στο οποίο όλοι οι νόμιμοι πολίτες του θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα όπως έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες», υπογράμμισε ακολούθως.

Τόνισε, επίσης, «ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο το οποίο επικαλούμαστε και στο οποίο επιμένουμε και είναι μέρος των συγκλίσεων που έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς ΗΕ, περιλαμβάνει και την επιστροφή της πόλης της Μόρφου», ενώ σημείωσε ότι αυτό είναι «κάτι το οποίο υπέδειξε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, μια θέση την οποία στηρίζουμε με σθένος και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε».

«Προσβλέπω στις συναντήσεις που θα έχω το επόμενο διάστημα τόσο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη όσο και με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ, προσβλέπω στις συναντήσεις του εκτελεστικού αντιπροέδρου, ειδικού αντιπροσώπου της ΕΕ με την Τουρκική Κυβέρνηση με την ακλόνητη πεποίθηση ότι αν υπάρξει η παραμικρή πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές τότε θα έχουμε εξελίξεις προς την επιθυμητή κατεύθυνση», είπε ο Πρόεδρος.

«Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις σε ανταπόκριση του αιτήματος του ΓΓ που αφορούν τη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, αφορούν ΜΟΕ, και που αφορούν φυσικά την ουσία του Κυπριακού, και αναφέρομαι σε νέες ιδέες, όχι ιδέες που απλά γνωρίζουμε ότι η θέση της άλλης πλευράς είναι αρνητικά, αλλά ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις, ιδέες για τις οποίες έχω ενημερώσει διεξοδικά και την πολιτική ηγεσία», συνέχισε.

Διαβεβαίωσε, ακολούθως, ότι θα συνεχίσει να επενδύει στη συνεργασία με τις πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής προέλευσης, προκειμένου να αξιοποιηθεί και η «τελευταία χαραμάδα ελπίδας για τη δικαίωση του λαού μας», όπως είπε.

Αναφερθείς στη συμπλήρωση 66 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι στο διάστημα αυτό «δέχθηκε από την Τουρκία, δύο καίρια κτυπήματα. Το πρώτο το 1963, με την αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από τις δομές του Κράτους. Και το δεύτερο, ασφαλώς, με την παράνομη εισβολή το 1974 και τη συνεχιζόμενη για 52 χρόνια κατοχή του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Παρά τον διοικητικό και εδαφικό ακρωτηριασμό που υπέστη από αυτά τα δύο εγκλήματα, γιατί για εγκλήματα πρόκειται, η Κυπριακή Δημοκρατία, το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος που εκπροσωπεί τον κυπριακό λαό, πορεύεται στη διεθνή κοινότητα με αξιοπρέπεια και αξιοπιστία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «είναι αυτή η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία που συνέβαλαν, ανάμεσα σε άλλα, για να υπάρξει αυτή η διεθνής κινητικότητα«.

«Έχουμε κάθε λόγο, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις, να νιώθουμε περήφανοι για τα επιτεύγματα του λαού μας και για την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες, με θέληση, με σθένος και με καρτερικότητα για την επανένωση της πατρίδας μας», κατέληξε ο Πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι, σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το ένα άκρο μέχρι το άλλο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ