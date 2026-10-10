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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Όχημα παρέσυρε πεζούς κοντά σε φεστιβάλ στην Κύπρο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους μια έγκυος

 10.10.2026 - 22:19
Όχημα παρέσυρε πεζούς κοντά σε φεστιβάλ στην Κύπρο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους μια έγκυος

Τροχαίο περιστατικό με έξι τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αργάκα, στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, κοντά στον χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Αβοκάντο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PafosPress, γύρω στις 18:30, αυτοκίνητο που οδηγούσε 50χρονος Βρετανός, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, παρέσυρε πεζούς που κατευθύνονταν προς το φεστιβάλ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά έξι πρόσωπα, ανάμεσά τους και έγκυος γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για προληπτικές εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας όλων των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος, ο οποίος επέβαινε στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του, φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ αναμένεται η σύλληψή του.

Το όχημα προσέκρουσε επίσης σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στη σκηνή και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.

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