Έτσι έγινε το τροχαίο με έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά - Πέρασαν χειροπέδες στον 66χρονο οδηγό

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 6.30 χθες το απόγευμα, σε δρόμο στην Αργάκα, όπου ο 66χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και χτύπησε τα έξι πρόσωπα, που κινούνταν πεζοί. Πρόκειται για ζεύγος άντρα και γυναίκας, ηλικίας 42 και 37 ετών και τα δύο τους παιδιά, ηλικίας πέντε και εφτά ετών, καθώς και ζεύγος άντρα και γυναίκας, ηλικίας 65 και 64 ετών.

Ο 66χρονος οδηγός συνέχισε την πορεία του και σε απόσταση μισού χιλιομέτρου περίπου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και αφού προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φρεάτιο, ακινητοποιήθηκε.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις, ενώ οι έξι πεζοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου προληπτικά κρατήθηκαν για παρακολούθηση ο 65χρονος, η 64χρονη και η 37χρονη. Η κατάσταση της υγείας τους είναι εκτός κινδύνου.

Ο 66χρονος υποβλήθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, με θετική ένδειξη. Ωστόσο, κατά τον τελικό έλεγχο άλκοτεστ, αυτός δεν έδωσε ικανοποιητικό δείγμα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, εναντίον του 66χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, στη βάση του δικαστικού εντάλματος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς συνεχίζει τις εξετάσεις.