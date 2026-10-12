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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαύρο βαν: «Δεν συνεργάστηκα ποτέ με κρατική αρχή ή πολιτικό κόμμα στην Κύπρο»

 12.10.2026 - 22:38
Μαύρο βαν: «Δεν συνεργάστηκα ποτέ με κρατική αρχή ή πολιτικό κόμμα στην Κύπρο»

Την εκδοχή του για την υπόθεση του μαύρου βαν, ενόψει της επανεξέτασης πτυχών της από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, παρουσιάζει ο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες παρακολουθήσεις από την Κύπρο ή συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες και πολιτικά πρόσωπα.

Σε δηλώσεις του στον ALPHA Κύπρου, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποστηρίζει ότι οι έρευνες των κυπριακών αρχών, περιλαμβανομένων των τεχνικών εξετάσεων και της αξιολόγησης δεδομένων από τη Europol, δεν κατέδειξαν επιχειρησιακή δραστηριότητα υποκλοπών. Επικαλείται, παράλληλα, τη συνεργασία του με τους ανακριτές και την επιστροφή του οχήματος και των κατασχεθέντων τεκμηρίων στην εταιρεία WiSpear.

Ο ίδιος απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε επιχειρηματική σύνδεση με τον Ισραηλινό επιχειρηματία Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, πέραν της προσωπικής τους γνωριμίας, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες και οι συναλλαγές του τελευταίου δεν μπορούν να αποδοθούν στον ίδιο ή στις εταιρείες του.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει το 2022 στην καταδίκη της WiSpear σε πρόστιμο €76.000, αφού η εταιρεία παραδέχθηκε ενοχή σε 42 κατηγορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, δεν διαπιστώθηκε επαρκής μαρτυρία ότι το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την υποκλοπή του περιεχομένου συγκεκριμένων επικοινωνιών στην Κύπρο.

Ο Ντίλιαν δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τις κυπριακές αρχές, εφόσον αποφασιστεί η διερεύνηση οποιασδήποτε πτυχής της υπόθεσης. Παράλληλα, ενόψει της έφεσης που έχει προγραμματιστεί στην Ελλάδα για τον Δεκέμβριο του 2026, όπου ο ίδιος και άλλα τρία πρόσωπα καταδικάστηκαν για την υπόθεση των παρακολουθήσεων με το λογισμικό Predator, επιμένει ότι οι αποφάσεις πρέπει να βασιστούν σε αποδεικτικά στοιχεία.

Η νέα διερεύνηση στην Κύπρο αναμένεται να εστιάσει, μεταξύ άλλων, στις δραστηριότητες του Ντίλιαν στη χώρα και σε ενδεχόμενες σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα ή κρατικές υπηρεσίες.

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