Ζητούν διερεύνηση καταγγελιών για δημόσιο χρήμα στην Τριμίκλινη - Επιστολή στον ΠτΔ

Ο Αγρονόμος ζητά έργα και αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου αναφέροντας ότι εγείρονται θέματα ασφάλειας για τα παιδιά και καταγγέλλει ότι εγκρίθηκε κονδύλι 450.000 ευρώ στην Σχολική εφορεία Τριμίκλινης, με επικεφαλής τον κοινοτάρχη, για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης αλλά πέρασε μια και πλέον δεκαετία και η αίθουσα δεν ανεγέρθηκε.

Καταγγέλλει επίσης παραχώρηση μέρους του Κοινοτικού κτηρίου σε επιχειρηματία για να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμής για την σχολική χρονιά 2025-2026. Επιπρόσθετα ερωτήματα εγείρει και για τη διαχείριση του αρδευτικού φράγματος Τριμίκλινης, τη λειτουργία της Αρδευτικής Επιτροπής, τις δαπάνες, τις οικονομικές της υποχρεώσεις και ζητήματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.