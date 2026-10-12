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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζητούν διερεύνηση καταγγελιών για δημόσιο χρήμα στην Τριμίκλινη - Επιστολή στον ΠτΔ

 12.10.2026 - 23:12
Ζητούν διερεύνηση καταγγελιών για δημόσιο χρήμα στην Τριμίκλινη - Επιστολή στον ΠτΔ

Το Αγροτικό Κόμμα Αγρονόμος με επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητά παρέμβαση και διερεύνηση καταγγελιών για διαχείριση του δημόσιου χρήματος για διάφορα έργα στην Τριμίκλινη. Στην μακροσκελή επιστολή αναφέρει ότι αποσύρει την εμπιστοσύνη από τους συνεργάτες του ΠτΔ στην περιοχή, μέχρι να δοθούν καθαρές απαντήσεις στα σοβαρά ζητήματα.

Ο Αγρονόμος ζητά έργα και αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου αναφέροντας ότι εγείρονται θέματα ασφάλειας για τα παιδιά και καταγγέλλει ότι εγκρίθηκε κονδύλι 450.000 ευρώ στην Σχολική εφορεία Τριμίκλινης, με επικεφαλής τον κοινοτάρχη, για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης αλλά πέρασε μια και πλέον δεκαετία και η αίθουσα δεν ανεγέρθηκε.

Καταγγέλλει επίσης παραχώρηση μέρους του Κοινοτικού κτηρίου σε επιχειρηματία για να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμής για την σχολική χρονιά 2025-2026. Επιπρόσθετα ερωτήματα εγείρει και για τη διαχείριση του αρδευτικού φράγματος Τριμίκλινης, τη λειτουργία της Αρδευτικής Επιτροπής, τις δαπάνες, τις οικονομικές της υποχρεώσεις και ζητήματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων.

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