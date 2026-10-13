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ΥΓΕΙΑ

Τι μαρτυρά η «γερασμένη» φωνή για τον κίνδυνο άνοιας

 13.10.2026 - 07:32
Τι μαρτυρά η «γερασμένη» φωνή για τον κίνδυνο άνοιας

Ο ρυθμός με τον οποίο μιλάμε, οι παύσεις και οι λέξεις που επιλέγουμε ενδέχεται να μεταφέρουν πληροφορίες για την υγεία του εγκεφάλου μας. Νέα μελέτη εξετάζει αυτή τη δυνατότητα μέσα από ένα «ρολόι ομιλίας» (“speech clock”): ένα υπολογιστικό εργαλείο που αναλύει ηχογραφήσεις και εκτιμά την ηλικία του ομιλητή.

Στα άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ ή μετωποκροταφική άνοια, το μοντέλο έτεινε να αποδίδει ηλικία μεγαλύτερη από την πραγματική, με εντονότερες αποκλίσεις σε σύγκριση με τους γνωστικά υγιείς συμμετέχοντες. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Science Advances και, όπως παρουσιάζει το StudyFinds, διερευνά αν ο τρόπος που μιλάμε μπορεί να προσφέρει έναν προσιτό δείκτη της γνωστικής μας κατάστασης.

Πώς λειτουργεί το «ρολόι ομιλίας»

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.928 ισπανόφωνοι, με μέση ηλικία τα 65 έτη, από την Αργεντινή, τη Χιλή, το Μεξικό, το Περού και την Κολομβία. Οι 1.504 ήταν γνωστικά υγιείς, ενώ οι υπόλοιποι είχαν Αλτσχάιμερ, μετωποκροταφική άνοια ή ήπια γνωστική διαταραχή.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο πλαίσιο οργανωμένων δοκιμασιών: οι συμμετέχοντες περιέγραψαν εικόνες, ανέφεραν λέξεις συγκεκριμένων κατηγοριών και αναδιηγήθηκαν μια σύντομη ιστορία. Το λογισμικό επεξεργάστηκε χαρακτηριστικά τόσο της φωνής όσο και του λόγου, από τον ρυθμό και τις παύσεις μέχρι το λεξιλόγιο και την οργάνωση της αφήγησης.

Η διαφορά ανάμεσα στην εκτιμώμενη και στην πραγματική ηλικία ονομάστηκε «ηλικιακό χάσμα ομιλίας». Μια θετική τιμή σημαίνει ότι ο αλγόριθμος αναγνωρίζει χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε μεγαλύτερη ηλικία – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ίδιο πρόσωπο ακούγεται απαραίτητα γηραιότερο στους γύρω του.

Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες διαφορές

Οι γνωστικά υγιείς εμφάνισαν τα μικρότερα χάσματα. Υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στη νόσο Αλτσχάιμερ και ακόμη υψηλότερες στη μετωποκροταφική άνοια, ιδιαίτερα στις μορφές που επηρεάζουν κυρίως τη γλώσσα.

Παράλληλα, οι αποκλίσεις συνδέθηκαν με χειρότερες επιδόσεις στη μνήμη και στις λειτουργίες σχεδιασμού και οργάνωσης. Η σχέση αυτή δεν περιοριζόταν στις γλωσσικές δεξιότητες – αφορούσε και άλλες πλευρές της νοητικής λειτουργίας.

Τι έδειξαν οι απεικονίσεις και οι εξετάσεις αίματος

Η ερευνητική ομάδα συνέκρινε τα αποτελέσματα με άλλους δείκτες γήρανσης. Όσοι εμφάνιζαν μεγαλύτερο ηλικιακό χάσμα στην ομιλία έτειναν να έχουν και υψηλότερη εκτιμώμενη «ηλικία εγκεφάλου», όπως την εκτιμούσαν υπολογιστικά μοντέλα από μαγνητικές τομογραφίες.

Στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ εντοπίστηκε συσχέτιση και με την p-tau217, έναν αιματολογικό δείκτη που σχετίζεται με την παθολογία της νόσου. Καταγράφηκαν ακόμη συνδέσεις με εκτιμήσεις επιγενετικής ηλικίας, οι οποίες βασίζονται σε χημικές τροποποιήσεις του DNA.

Γιατί δεν αποτελεί ακόμη τεστ έγκαιρης διάγνωσης

Η βασική επιφύλαξη αφορά τον σχεδιασμό της μελέτης: η αξιολόγηση έγινε σε ένα χρονικό σημείο και οι διαγνώσεις ήταν ήδη γνωστές. Συνεπώς, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι το εργαλείο μπορεί να προβλέψει ποιος θα εμφανίσει άνοια ή να παρακολουθήσει αξιόπιστα την εξέλιξή της.

Επιπλέον, το μέσο σφάλμα στην εκτίμηση της ηλικίας ήταν περίπου εννέα χρόνια. Αυτό αφορά την ακρίβεια του υπολογισμού και δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς «ακούγονταν εννέα χρόνια μεγαλύτεροι».

Υπάρχει και ένας ακόμη περιορισμός: όλοι μιλούσαν ισπανικά και εξετάστηκαν με δομημένες δοκιμασίες. Επομένως, δεν είναι ακόμη γνωστό αν η μέθοδος αποδίδει εξίσου σε άλλες γλώσσες ή σε μια καθημερινή συζήτηση.

Η προοπτική είναι μια απλή, χαμηλού κόστους καταγραφή, που θα μπορούσε μελλοντικά να συμπληρώνει την αξιολόγηση της γνωστικής υγείας. Για να αξιοποιηθεί στην πράξη, χρειάζονται μελέτες που θα παρακολουθούν ανθρώπους σε βάθος χρόνου και θα δείξουν αν οι αλλαγές στον λόγο μπορούν πράγματι να προειδοποιήσουν για μια επερχόμενη διαταραχή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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