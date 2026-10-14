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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Υγείας για χαμένη σορό: «Mεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο»

 14.10.2026 - 12:18
Υπ. Υγείας για χαμένη σορό: «Mεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο»

Σε λάθος στην τοποθέτηση ονόματος αποδίδει το Υπουργείο Υγείας την υπόθεση που αφορούσε «απώλεια σορού» από το νεκροτομείο Λευκωσίας. Όπως αποδείχθηκε, η σορός δεν είχε φύγει ποτέ από το νεκροτομείο.

Σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ο «Φιλελεύθερος» αναφερόταν ότι γραφείο κηδειών που πήγε να συλλέξει τη σορό Βρετανού υπήκοου δεν κατέστη εφικτό να την εντοπίσει, με την υπόθεση να μεταβιβάζεται στην Αστυνομία για διερεύνηση.

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Ο αποθανών είχε αποβιώσει πριν περίπου ένα μήνα στην Πάφο και είχε οδηγηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για να διεξαχθεί η νεκροτομή και η σορός του παρέμεινε εκεί μέχρι να διευθετηθεί η μεταφορά της στο εξωτερικό.

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Τελικά η σορός εντοπίστηκε στο νεκροτομείο Λευκωσίας, με λάθος τοποθέτηση ονόματος.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι «το συγκεκριμένο λάθος έγινε από αβλεψία. Δεν έπρεπε να γίνει, προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση χωρίς λόγο».

Ερωτηθείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, καθώς νεκροτομείο λειτουργεί μόνο στη Λευκωσία, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι τα θέματα των μεταφορών και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία «απασχολούν το Υπουργείο Υγείας».

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