Σεισμός στον ΔΗΣΥ: Ρωγμές στα θεμέλια και μάχη για την επόμενη μέρα - Τι θα απομείνει από την ενότητα μετά την επιλογή υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές  

Η επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη προς την Αννίτα Δημητρίου, η απόφασή του, να μη συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του Αβέρωφ Νεοφύτου- εάν αυτός εξασφαλίσει το χρίσμα- η παραίτηση της Ανδρέας Θεολόγου Μανώλη από τη θέση της Ειδικής Συμβούλου για θέματα Κράτους Δικαίου και οι αιχμηρές παρεμβάσεις του Νίκου Τορναρίτη, δημιουργούν ένα νέο πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό του κόμματος.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, απορρίπτοντας την παραίτηση Γεωργιάδη και καλώντας σε διάλογο.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι αν ο διάλογος θα μπορέσει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, ή αν η εσωκομματική σύγκρουση, έχει ήδη περάσει σε ένα βαθύτερο επίπεδο.

Η επιστολή Γεωργιάδη δεν είναι μια συνηθισμένη διαφωνία

Η παρέμβαση του Χάρη Γεωργιάδη, έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, όχι μόνο εξαιτίας όσων αναφέρει, αλλά και λόγω της χρονικής στιγμής που επέλεξε να τοποθετηθεί.

Με τις υποψηφιότητες Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, να έχουν κατατεθεί για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, ο πρώην υπουργός Οικονομικών, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξης, εάν επιλεγεί ο κ.Νεοφύτου.

Στην επιστολή του προς την Αννίτα Δημητρίου αναφέρει:

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος της παράταξης ένα πρόσωπο το οποίο πλέον εκφράζει, σε πλείστα ζητήματα, θέσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαχρονικά δικαιωμένες θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θεωρώ συνεπώς πολιτικό μου καθήκον να διαφοροποιηθώ».

Η δήλωση αυτή έχει δύο επίπεδα.

Το πρώτο, αφορά την πολιτική διαφωνία του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο Γεωργιάδης επιμένει ότι η ένστασή του, δεν αφορά απλώς το πρόσωπο του υποψηφίου, αλλά τις θέσεις που εκφράζει σε συγκεκριμένα ζητήματα.

Το δεύτερο, αφορά τη σχέση του με το κόμμα. Για πρώτη φορά, δηλώνει τόσο καθαρά ότι, υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση, δεν θα ακολουθήσει την προεκλογική επιλογή της παράταξης.

Αυτό είναι το σημείο, που μετατρέπει μια πολιτική διαφωνία, σε σοβαρό εσωκομματικό ζήτημα.

Σε ένα κόμμα, τα στελέχη έχουν δικαίωμα να διαφωνούν. Έχουν δικαίωμα, να στηρίζουν διαφορετικούς υποψηφίους και να ασκούν κριτική στην ηγεσία. Όταν, όμως, ένα κορυφαίο στέλεχος, προαναγγέλλει ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκστρατεία του υποψηφίου που ενδέχεται να επιλέξουν τα μέλη, τότε η διαφωνία αποκτά ευρύτερες συνέπειες.

Δεν πρόκειται πλέον, μόνο για το ποιος έχει δίκαιο, σε μια πολιτική συζήτηση. Πρόκειται για το πώς λειτουργεί η συλλογική ευθύνη ενός κόμματος και πώς αντιμετωπίζεται η διαφωνία, όταν ολοκληρωθεί μια δημοκρατική διαδικασία.

Το ζήτημα της Αννίτας και οι καταγγελίες για πιέσεις

Η επιστολή Γεωργιάδη, δεν στρέφεται μόνο προς τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Αγγίζει ευθέως και την Αννίτα Δημητρίου, καθώς αμφισβητεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του χρίσματος.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ, για λόγους αρχής, να αποδεχθώ ένα τετελεσμένο, το οποίο θεωρώ ότι διαμορφώθηκε υπό συνθήκες πίεσης και απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού».

Πρόκειται για μια βαριά πολιτική αιχμή. Ο ίδιος, υποστηρίζει ότι η απόσυρση της προέδρου του κόμματος, δεν ήταν μια εξέλιξη αποκομμένη από τις εσωκομματικές πιέσεις, αλλά αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος στο οποίο, κατά την εκτίμησή του, επικράτησαν τακτικισμοί και παρασκηνιακές κινήσεις.

Η θέση αυτή, όμως, αμφισβητείται από την ίδια την Αννίτα Δημητρίου, η οποία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η απόφασή της ήταν προσωπική και είχε ως γνώμονα την ενότητα του ΔΗΣΥ.

Εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά ζητήματα της υπόθεσης: όταν η πρόεδρος ενός κόμματος δηλώνει ότι έλαβε μια απόφαση με δική της βούληση, αλλά κορυφαίο στέλεχος αμφισβητεί δημόσια τις συνθήκες που την οδήγησαν σε αυτή, η διαφωνία αφορά πλέον και την αξιοπιστία, της εσωκομματικής διαδικασίας.

Αυτό, δεν σημαίνει ότι οι καταγγελίες περί εκβιασμού, έχουν αποδειχθεί. Είναι η πολιτική εκτίμηση του Γεωργιάδη και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια.

Ωστόσο, το γεγονός ότι διατυπώνεται δημόσια από ένα πρόσωπο με μακρά παρουσία στην παράταξη, δείχνει πόσο βαθιά είναι η διαφωνία.

Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν ο Αβέρωφ πρέπει ή δεν πρέπει να είναι υποψήφιος. Είναι και αν η διαδικασία που οδηγεί στην επιλογή του υποψηφίου, γίνεται αποδεκτή από τα στελέχη, ως θεσμικά αξιόπιστη.

Η παραίτηση από το Ινστιτούτο και το πολιτικό μήνυμα

Μέσα στην επιστολή του, ο Χάρης Γεωργιάδης θέτει στη διάθεση της Αννίτας Δημητρίου την παραίτησή του, από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

Η κίνηση έχει συμβολική και πολιτική βαρύτητα. Το Ινστιτούτο, συνδέεται με το όνομα του ιδρυτή του ΔΗΣΥ και με την πολιτική παράδοση που επικαλούνται διαφορετικές πλευρές της σημερινής αντιπαράθεσης.

Ο Χάρης Γεωργιάδης δεν ανακοινώνει αποχώρηση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αντίθετα, επιμένει ότι εξακολουθεί να θεωρεί την παράταξη βασικό πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας για την Κύπρο.

Παράλληλα, όμως, δηλώνει ότι δεν μπορεί να συμπορευτεί με μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα.

Η Αννίτα απαντά: «Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις»

Η αντίδραση της Αννίτας Δημητρίου, ήταν άμεση. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

«Τα ζητήματα δεν λύνονται με παραιτήσεις, αλλά μέσα από τον διάλογο και αυτό θα επιδιώξω να πράξω το επόμενο διάστημα».

Η παρέμβασή της, δείχνει ότι δεν επιθυμεί να οδηγηθεί η σύγκρουση σε οριστική ρήξη. Επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτή την επικοινωνία και να αποτρέψει μια εξέλιξη που θα μπορούσε να εκληφθεί ως περαιτέρω διάσπαση στο εσωτερικό της παράταξης.

Η ίδια πρόσθεσε, ότι ο στόχος της απόσυρσής της από τη διεκδίκηση του χρίσματος, ήταν η ενότητα του κόμματος και ότι αυτή παραμένει η ευθύνη της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ετυμηγορία των μελών, πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή.

Η θέση της είναι θεσμικά σαφής: το αποτέλεσμα της διαδικασίας, πρέπει να γίνει αποδεκτό και η παράταξη να συνεχίσει ενωμένη.

Το πολιτικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν λύνεται μόνο με την απόρριψη μιας παραίτησης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, απαιτεί απαντήσεις στις διαφωνίες που έχουν διατυπωθεί, καθώς και μια διαδικασία που θα επιτρέπει στα στελέχη να εκφράζουν τις απόψεις τους χωρίς κάθε αντιπαράθεση να οδηγεί σε προσωπική ρήξη.

Η Αννίτα Δημητρίου, βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη ισορροπία: να προστατεύσει το κύρος της ηγεσίας, χωρίς να αγνοήσει τις ενστάσεις που διατυπώνονται στο εσωτερικό του κόμματος.

Η παραίτηση Άνδρεας Θεολόγου Μανώλη ανοίγει δεύτερο μέτωπο

Ενώ η συζήτηση για την επιστολή Γεωργιάδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η παραίτηση της Δρ Άνδρεας Θεολόγου Μανώλη από τη θέση της Ειδικής Συμβούλου για θέματα Κράτους Δικαίου, προσθέτει μια νέα διάσταση στην κρίση.

Η ίδια, επέλεξε να μην παραμείνει στη θέση της, διαφωνώντας με τον τρόπο που ο Γεωργιάδης επέλεξε να δημοσιοποιήσει τις ενστάσεις του.

Στην επιστολή της προς την Αννίτα Δημητρίου αναφέρει:

«Ο καθένας έχει αναφαίρετο δικαίωμα να στηρίζει τον υποψήφιο που επιλέγει. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε όλοι».

Στη συνέχεια, διατυπώνει την πιο αιχμηρή της θέση:

«Πολιτικά εκβιαστικό είναι να λες εκ των προτέρων σε δεκάδες χιλιάδες μέλη μιας παράταξης: “αν επιλέξετε αυτόν, εγώ δεν θα στηρίξω την επιλογή σας”».

Η Θεολόγου Μανώλη, προσεγγίζει το ζήτημα από διαφορετική πολιτική αφετηρία. Για εκείνη, η ελευθερία διαφωνίας δεν μπορεί να αναιρεί την υποχρέωση σεβασμού της συλλογικής απόφασης.

Η παραίτησή της, επομένως, δεν είναι απλώς μια διοικητική εξέλιξη. Είναι μια δημόσια πολιτική πράξη με σαφές μήνυμα προς τα στελέχη της παράταξης.

Η ίδια επιμένει, ότι οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη και όχι μόνο να επικαλούνται όταν εξυπηρετούν μια θέση. Όπως γράφει:

«Δεν “θέτω την παραίτησή μου στη διάθεσή σας”. Παραιτούμαι».

Η παραίτησή της, αναδεικνύει και ένα άλλο ζήτημα: την απογοήτευση που εκφράζουν ορισμένα στελέχη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι η κρίση δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα που διεκδικούν την ηγεσία, ή το χρίσμα. Αγγίζει και τη σχέση του κόμματος με στελέχη που ζητούν καθαρούς κανόνες και συνέπεια ανάμεσα στις διακηρύξεις και στην πράξη.

Ο Τορναρίτης και οι «σημαδεμένες τράπουλες»

Η ένταση ενισχύεται από την παρέμβαση του Νίκου Τορναρίτη, ο οποίος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ.

Σε τοποθέτησή του αναφέρει:

«Όποιος μετατρέπει την πολιτική σε παιχνίδι προσωπικής επιβίωσης χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, αργά ή γρήγορα υπονομεύει όσα υποτίθεται πως υπηρετεί».

«Όταν μια ολόκληρη διαδρομή χτίζεται πάνω σε σημαδεμένες τράπουλες, παρασκηνιακές μεθοδεύσεις και εκβιασμούς, κρυφούς ή φανερούς, το χάος δεν είναι ατύχημα. Είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα».

Οι αναφορές αυτές, δεν αποδεικνύουν ότι υπήρξαν μεθοδεύσεις ή εκβιασμοί. Καταγράφουν, όμως, την ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης και την ύπαρξη σοβαρής δυσπιστίας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εσωκομματικές διαδικασίες.

Η αντίδραση του Γεωργιάδη δεν έμεινε χωρίς αντίλογο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, εξέφρασε τη διαφωνία του με τον τρόπο και τον χρόνο της δημόσιας παρέμβασης, τονίζοντας ότι δεν βοηθά το κλίμα που πρέπει να διαμορφωθεί ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας.

Όπως δήλωσε, προτεραιότητα πρέπει να είναι η συνέχεια και η συνοχή του κόμματος, μετά την επιλογή του υποψηφίου.

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση, ότι η απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου, ήταν αποτέλεσμα πολιτικού εκβιασμού, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις εκτυλίχθηκαν δημόσια και ότι η ίδια η πρόεδρος έχει δηλώσει πως η απόφασή της ήταν προσωπική.

Η παρέμβαση αυτή, έχει σημασία, διότι δείχνει ότι η διαφωνία, δεν χωρίζει απλώς τον ΔΗΣΥ σε δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ακόμη και ως προς το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η ίδια η κρίση.

Ορισμένα στελέχη θεωρούν ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να περιοριστούν, ώστε να προστατευθεί η ενότητα. Άλλα εκτιμούν ότι η σιωπή και η αποφυγή δύσκολων συζητήσεων μπορεί να έχουν συμβάλει στη συσσώρευση προβλημάτων.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η ενότητα θα στηριχθεί σε μια συμφωνία για τους κανόνες λειτουργίας του κόμματος ή αν θα περιοριστεί σε μια προσωρινή αναστολή των δημόσιων αντιπαραθέσεων.

Τι σημαίνει πολιτικά αυτή η κρίση

Πίσω από τις παραιτήσεις και τις δημόσιες δηλώσεις υπάρχουν τέσσερα βασικά πολιτικά ζητήματα.

Πρώτον, η κρίση αφορά την πολιτική ταυτότητα του ΔΗΣΥ.

Δεύτερον, δοκιμάζεται η σχέση ανάμεσα στην ηγεσία και στα στελέχη.

Η Αννίτα Δημητρίου, καλείται να διαχειριστεί δημόσιες αμφισβητήσεις, χωρίς να χάσει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για όλη την παράταξη. Η αμφισβήτηση των συνθηκών της απόσυρσής της, δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς αγγίζει την αξιοπιστία των χειρισμών της.

Από την άλλη, η ηγεσία δεν μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική ενότητα μόνο, ζητώντας από τα στελέχη να αποφεύγουν τις δημόσιες διαφωνίες. Χρειάζεται να δημιουργεί διαδικασίες, που γίνονται αποδεκτές και από όσους δεν συμφωνούν με τις επιλογές της.

Τρίτον, δοκιμάζεται η έννοια της κομματικής πειθαρχίας.

Η στάση του Γεωργιάδη και η απάντηση της Θεολόγου Μανώλη αναδεικνύουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη δίνει έμφαση στην προσωπική πολιτική συνείδηση και στην άρνηση στήριξης ενός υποψηφίου, με τον οποίο υπάρχει ουσιαστική διαφωνία. Η δεύτερη, υπογραμμίζει ότι η επιλογή των μελών πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους.

Η δημοκρατία στο εσωτερικό ενός κόμματος, απαιτεί και τα δύο: ελευθερία έκφρασης πριν από την απόφαση και σεβασμό της διαδικασίας όταν αυτή ολοκληρωθεί. Το δύσκολο σημείο είναι να καθοριστεί πώς εκφράζεται η διαφωνία χωρίς να ακυρώνεται στην πράξη η συλλογική λειτουργία.

Τέταρτον, η κρίση αφορά την επόμενη ημέρα των προεδρικών εκλογών.

Η εσωκομματική διαδικασία θα αναδείξει έναν υποψήφιο. Δεν εγγυάται, όμως, από μόνη της ότι θα εξασφαλιστεί και η πολιτική συστράτευση όλων των στελεχών.

Η πρόκληση για τον ΔΗΣΥ, είναι να μετατρέψει την επιλογή του υποψηφίου σε αφετηρία κοινής προσπάθειας και όχι σε αφορμή για νέες αντιπαραθέσεις.

Αυτό, απαιτεί πολιτικές συμφωνίες, σαφείς δεσμεύσεις και αποδοχή των κανόνων από όλους. Διαφορετικά, οι σημερινές διαφωνίες μπορεί να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη λειτουργία της παράταξης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.