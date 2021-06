Ερντογάν για ΗΠΑ: Βάζοντάς μας με την πλάτη στον τοίχο, ρισκάρουν να «χάσουν έναν φίλο»

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε χθες Τρίτη τις ΗΠΑ ότι διακινδυνεύουν να «χάσουν έναν πολύτιμο φίλο» καθώς «βάζουν με την πλάτη στον τοίχο» την Τουρκία, δύο εβδομάδες πριν από τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, με φόντο τις συνεχιζόμενες εντάσεις.

«Αυτοί που σπρώχνουν στον τοίχο τη Δημοκρατία της Τουρκίας χάνουν έναν πολύτιμο φίλο», είπε ο κ. Ερντογάν στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, απαντώντας σε ερώτηση για τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση καταγράφηκε λίγες ημέρες πριν από την πρώτη συνάντηση των κ.κ. Ερντογάν και Μπάιντεν τη 14η Ιουνίου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του NATO στις Βρυξέλλες, με στόχο να αποκλιμακωθεί η ένταση στη διμερή σχέση.

Ήδη τεταμένη από το 2016, η σχέση των δύο κρατών μελών του NATO επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την έλευση στον Λευκό Οίκο του κ. Μπάιντεν, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ – με τον οποίο ο κ. Ερντογάν είχε επιδιώξει να καλλιεργήσει προσωπική σχέση.

Η Άγκυρα αντέδρασε έντονα στην αναγνώριση τον Απρίλιο από την Ουάσινγκτον της γενοκτονίας των Αρμενίων από τα στρατεύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Τουρκία, κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απορρίπτει τον όρο γενοκτονία, κάνοντας λόγο για εμφύλιο πόλεμο στην Ανατολία ο οποίος σε συνδυασμό με λιμό είχε προκαλέσει τον θάνατο 300.000 ως 500.000 Αρμενίων και περίπου ισάριθμων Τούρκων.

«Ποιος είναι ο λόγος των εντάσεων; Η λεγόμενη γενοκτονία των Αρμενίων. Δεν είχατε κανένα άλλο πρόβλημα να λύσετε πριν αποφασίσετε να παραστήσετε τον συνήγορο της Αρμενίας;», πέταξε χθες ο κ. Ερντογάν.

Ο τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμη θέματα που δηλητηριάζουν από το 2016 τις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσινγκτον, ιδίως την αμερικανική υποστήριξη σε κουρδικές ένοπλες οργανώσεις στη Συρία που η Τουρκία χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

«Αν οι ΗΠΑ είναι πράγματι σύμμαχοί μας, σε τίνος την πλευρά πρέπει να συντάσσονται, αυτή των τρομοκρατών ή τη δική μας; Δυστυχώς, συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους τρομοκράτες», είπε ο κ. Ερντογάν χθες.

Πάντως στη διάρκεια της συνάντησής του με τον κ. Μπάιντεν ο τούρκος πρόεδρος αναμένεται να προσπαθήσει να κατεβάσει τους τόνους. Την περασμένη εβδομάδα εκτίμησε πως η συνάντηση μπορεί να επιτρέψει να εγκαινιαστεί «νέα εποχή» στη διμερή σχέση.

Ο κ. Ερντογάν, που κυβερνά την Τουρκία από το 2003, λέει πως είναι πάντα διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον ένοικο του Λευκού Οίκου «είτε είναι Ρεπουμπλικάνος, είτε είναι Δημοκρατικός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/proeidopoiisi-erntogan-oi-ipa-diakindyneyoun-na-xasoun-enan-filo

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram