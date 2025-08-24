Χειροπέδες σε 45χρονο: Νέα σύλληψη για τις κλοπές οικοδομικών υλικών στη Λεμεσό

Πρόκειται για την δεύτερη σύλληψη που γίνεται στο πλαίσιο διερεύνησης αυτής της υπόθεσης.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση, ως ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, κλοπές οικοδομικών υλικών, κλεπταποδοχή και παράνομη κατοχή περιουσίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπών οικοδομικών υλικών, που διαπράχθηκαν κατά τον τρέχοντα μήνα στην επαρχία Λεμεσού.

Για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί άλλος 45χρονος ύποπτος, ο οποίος τελεί υπό επταήμερη κράτηση.

Οι δύο συλλήψεις προέκυψαν όταν η ιδιοκτήτρια των οικοδομικών υλικών είχε τοποθετήσει σε μία από τις κλοπιμαίες συσκευασίες γόμας συσκευή γεωεντοπισμού (AirTag). Την ίδια ημέρα, η παραπονούμενη ενημέρωσε την Αστυνομία, ότι είχε εντοπιστεί το στίγμα της συσκευής σε περιοχή της Λεμεσού.