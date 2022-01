ΕΕ: Νέες συστάσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία εν μέσω COVID19

Νέα σύσταση σχετικά με τη συντονισμένη προσέγγιση για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού και με βάση την οποία η κατάσταση ενός ταξιδιώτη θα είναι καθοριστικός παράγοντας, ενέκρινε το Συμβούλιο.

Ειδικότερα, τα μέτρα για την προστασία από την COVID-19 θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του ατόμου αντί της κατάστασης σε περιφερειακό επίπεδο, με εξαίρεση τις περιοχές όπου ο ιός κυκλοφορεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση εμβολιασμού, τεστ ή ανάρρωσης ενός ταξιδιώτη κατά της COVID-19, όπως αποδεικνύεται από ένα έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 της ΕΕ, θα πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας.



Μια προσέγγιση με βάση το άτομο θα απλοποιήσει ουσιαστικά τους ισχύοντες κανόνες και θα παρέχει πρόσθετη σαφήνεια και προβλεψιμότητα στους ταξιδιώτες.



Η σύσταση ανταποκρίνεται στη σημαντική αύξηση των εμβολιασμών και στην ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ για την COVID.



Θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2022, την ίδια ημέρα με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη που τροποποιεί τον κανονισμό για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 και προβλέπει περίοδο αποδοχής 270 ημερών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.



Προσωπική προσέγγιση



Οι ταξιδιώτες που διαθέτουν έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία.



Ένα έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ περιλαμβάνει:



Πιστοποιητικό εμβολιασμού για εμβόλιο εγκεκριμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες και όχι περισσότερες από 270 ημέρες από την τελευταία δόση της σειράς αρχικού εμβολιασμού ή εάν το άτομο έχει λάβει αναμνηστική δόση. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να δεχτούν πιστοποιητικά εμβολιασμού για εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τις εθνικές αρχές ή τον ΠΟΥ.



Ένα αρνητικό αποτέλεσμα τεστ PCR που έγινε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από το ταξίδι ή ένα αρνητικό rapid test που ελήφθη όχι περισσότερο από 24 ώρες πριν από το ταξίδι.



Πιστοποιητικό ανάρρωσης που δηλώνει ότι δεν έχουν περάσει περισσότερες από 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος τoυ ελέγχου.



Από όσους δεν έχουν στην κατοχή τους ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ μπορεί να ζητηθεί να υποβληθούν σε έλεγχο πριν ή το αργότερο 24 ώρες μετά την άφιξη. Όσοι ταξιδεύουν για απαραίτητες υπηρεσίες ή λόγω ανάγκης, όσοι μετακινούνται διασυνοριακά και τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση.



Χάρτης των περιφερειών της ΕΕ



Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) θα πρέπει να συνεχίσει να δημοσιεύει έναν χάρτη των περιοχών των κρατών μελών που να υποδεικνύει τον πιθανό κίνδυνο μόλυνσης σύμφωνα με το σύστημα των χρωμάτων πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, σκούρο κόκκινο. Ο χάρτης θα πρέπει να βασίζεται στον ρυθμό κοινοποίησης κρουσμάτων 14 ημερών, τους εμβολιασμούς και το επίπεδο των τεστ.



Με βάση αυτό τον χάρτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα σχετικά με τα ταξίδια από και προς τις σκούρες κόκκινες περιοχές, όπου ο ιός κυκλοφορεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει ειδικότερα να αποθαρρύνουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια και να απαιτούν από τα άτομα τα οποία φτάνουν από εκείνες τις περιοχές που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης να υποβάλονται σε έλεγχο πριν από την αναχώρηση και σε καραντίνα μετά την άφιξη.



Ορισμένες εξαιρέσεις από αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ισχύουν για όσους ταξιδεύουν για απαραίτητες υπηρεσίες ή από ανάγκη, για όσους μετακινούνται διασυνοριακά και για παιδιά κάτω των 12 ετών.



Φρένο έκτακτης ανάγκης



Σύμφωνα με τη νέα σύσταση, ενισχύεται το φρένο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία ή ενδιαφέρον. Όταν ένα κράτος μέλος επιβάλλει περιορισμούς ως απάντηση στην εμφάνιση μιας νέας παραλλαγής, το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και με την υποστήριξη του ECDC, θα πρέπει να επανεξετάσει την κατάσταση. Η Επιτροπή, βάσει της τακτικής αξιολόγησης νέων αποδεικτικών στοιχείων για παραλλαγές, μπορεί επίσης να προτείνει συζήτηση στο πλαίσιο του Συμβουλίου.



Κατά τη συζήτηση, η Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει στο Συμβούλιο να συμφωνήσει για μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ταξίδια από τις σχετικές περιοχές. Οποιαδήποτε κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ