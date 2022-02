Κομισιόν: Πρότεινε παράταση της χρήσης του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid - Οι 3 τροποποιήσεις

Ο ιός εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος στην Ευρώπη και σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης αύξησης των μολύνσεων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ή τυχόν εμφάνισης νέων μεταλλάξεων, επισημαίνει η Κομισιόν σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η παράταση «θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό πιστοποιητικό όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, όπου τα κράτη μέλη διατηρούν ορισμένα μέτρα δημόσιας υγείας», αναφέρει ακόμη.

The #EUCOVIDCertificate has enabled safe free movement for our citizens and businesses during the pandemic.



Today’s extension of the Certificate rules, based on the latest scientific evidence, will continue to provide this clarity, for as long as public health needs persist. https://t.co/DXCiQbx44T