Ζελένσκι: Παιδιά κάτω από τα ερείπια στο μαιευτήριο της Μαριούπολης - Το βίντεο που ανάρτησε

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι παιδιά είναι παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια, αναρτώντας στο λογαριασμό του στο twitter ένα συγκλονιστικό βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έκταση της καταστροφής.

"Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών στρατευμάτων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Θηριωδία! Πόσο ακόμα θα είναι ο κόσμος συνεργός που αγνοεί τον τρόμο;" διερωτήθηκε. "Κλείστε τον ουρανό τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες!" τόνισε, απευθύνοντας για ακόμα μια φορά έκκληση για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k