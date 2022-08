Α. Αριστοτέλους: «Με πολλή προσπάθεια και σκληρή δουλειά έχει επιτευχθεί η ανατροπή των στερεοτύπων»

Τα τελευταία οκτώ χρόνια διευθύνει το σωφρονιστικό ίδρυμα της χώρας και το σημαντικότερο πράγμα, που έχει μάθει, είναι η αναζήτηση της καλύτερης έκδοσης του εαυτού της.

Μιλώντας στην κάμερα του InBusiness TV, η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, εξηγεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ίδια ήταν όταν ανέλαβε, καθώς τότε ίσχυε το τιμωρητικό μοντέλο με σοβαρές, κατά την ίδια, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είχαν οδηγήσει στην κατάρρευση του τότε οικοδομήματος των φυλακών και στην εξαθλίωση των ανθρώπων, που ζούσαν και εργάζονταν εκεί.

Η ίδια επισημαίνει ότι με πολλή προσπάθεια, ομαδική και σκληρή δουλειά, έχει επιτευχθεί η ανατροπή των στερεοτύπων και η δημιουργία ενός σωφρονιστικού συστήματος, το οποίο αποτελεί σήμερα πρότυπο, στις χώρες - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Διευθύντρια των Φυλακών εξηγεί ότι καλείται, μαζί με τους συνεργάτες της, να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους που ζουν στις φυλακές, προσπαθώντας να μπει στη θέση και τα παπούτσια τους. Συγκεκριμένα στις φυλακές βρίσκονται άνθρωποι, που προέρχονται από 68 διαφορετικές χώρες με διαφορετικές νοοτροπίες και διαφορετικά προβλήματα.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, όλη η προσπάθεια ανατροπής της όλης κατάστασης στις φυλακές, is like falling in love, γι’ αυτό θα πρέπει καθημερινά να εργάζεται κανείς σκληρά για να διατηρήσει την αγάπη για τον οργανισμό.

Η συμβουλή της Άννα Αριστοτέλους προς όλους τους ανθρώπους είναι να πιστέψουν στον εαυτό τους, να θέτουν στόχους και να είναι συνεπείς στις αρχές και τις αξίες τους.

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης

Από InBusinessNews