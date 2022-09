The Queen’s Gambit: Λύση στην υπόθεση μήνυσης της θρυλικής σκακίστριας στο Netflix

Πιο συγκεκριμένα, η θρυλική Γεωργιανή σκακίστρια υποστήριξε ότι τα επιτεύγματά της δυσφημίστηκαν όταν ένας εκφωνητής σκακιού στη σειρά του Netflix δήλωσε λανθασμένα ότι «δεν αντιμετώπισε ποτέ άνδρες». Στην πραγματικότητα, η Γκαπριντασβίλι είχε αντιμετωπίσει 59 άνδρες αντιπάλους μέχρι το 1968, έτος κατά το οποίο διαδραματίζεται η δημοφιλής σειρά.

Η πλατφόρμα είχε προσπαθήσει να απορρίψει την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργοί της σειράς είχαν άδεια. Όμως τον Ιανουάριο ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε αυτό το επιχείρημα, κρίνοντας ότι τα φανταστικά έργα δεν έχουν ασυλία από αγωγές αν δυσφημούν πραγματικούς ανθρώπους. Το Netflix άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο 9ο Εφετείο, αλλά την Τρίτη 6/9/2022 η υπόθεση απορρίφθηκε.

«Τα μέρη είναι ικανοποιημένα που το θέμα έχει επιλυθεί» δήλωσε ο δικηγόρος Αλεξάντερ Ρούφους Ισαάκς, ο οποίος εκπροσώπησε την Νόνα Γκαπριντασβίλι.

Οι όροι του διακανονισμού δεν γνωστοποιήθηκαν και εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που το θέμα έχει επιλυθεί».

