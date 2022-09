Σεισμός ταρακούνησε την Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση έγινε γύρω στις 12:50 το μεσημέρι, βορειοδυτικά από το χωριό της Έμπας.

Ο σεισμός ήταν περίπου 3,7 βαθμών στην κλίμακα ρίχτερ.

