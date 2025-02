Τι είπε ο 4χρονος γιος του Έλον Μασκ στον Ντόναλντ Τραμπ - «Βγάλε το σκασμό!»

Αλλά μετά από κάποια 24ωρα οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να δίνουν σημασία στον νεότερο Μασκ, τον 4χρονο που έκανε τις δικές του παρεμβάσεις σε όσα έλεγε ο πρόεδρος και συνεργάτης του πατέρα του.

Σε ένα βίντεο κλιπ που έχει γίνει viral, το 4χρονο παιδί του Μασκ, με το όνομα X Æ A-Xii οπότε θα προτιμήσουμε να τον λέμε (όπως όλοι) απλά Χ για ευκολία, φαίνεται να λέει στον πρόεδρο Τραμπ:

«Θέλω να βγάλεις το σκάσμο».

Ο Τραμπ ακούει τον Χ αδιάφορα και μετά κοιτάζει τον πρεσβύτερο Μασκ, ο οποίος μιλούσε όλη την ώρα.

Ο νεότερος Μασκ είπε και άλλα στον πρόεδρο Τραμπ που ωστόσο δεν μπορούν να ερμηνευθούν, αλλά οι χρήστες τα βρήκαν αρκούντως περίεργα.

«Δεν είσαι ο πρόεδρος, πρέπει να φύγεις»

This is WILD. In case you can't make it out, Musk's kid is saying "You're not the president and you need to go away." I WONDER WHERE HE COULD HAVE GOTTEN THAT IDEA FROM.



