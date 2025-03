Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λονδίνο – Μία νεκρή

Μια νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν, όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς στη λεωφόρο The Strand του κεντρικού Λονδίνου το μεσημέρι της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο θάνατος της κοπέλας - περίπου 20 ετών - διαπιστώθηκε επί τόπου, ενώ τα άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία δήλωσε ότι ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο άλλος έχει μόνο ελαφρά τραύματα.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε πως συνελήφθη ο 26χρονος που οδηγούσε το γκρι φορτηγάκι και ο οποίος βρισκόταν - πιθανόν - υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Η αστυνομία δήλωσε ότι το περιστατικό, το οποίο συνέβη γύρω στις 11:50 μ.μ. κοντά στην είσοδο του King's College του Λονδίνου και του Somerset House, δεν σχετίζεται με την τρομοκρατία.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot.#London pic.twitter.com/YqptTQQaap