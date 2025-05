«Χαστούκι» στον Τραμπ από τη Moody's, υποβάθμισε την αμερικανική οικονομία - Ο Λευκός Οίκος τα ρίχνει στον... Ομπάμα και την Κλίντον

Πιο συγκεκριμένα, ο οίκος Moody’s μείωσε την Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ σε Aa1 από Aaa, μαζί με την Fitch Ratings και την S&P Global Ratings στην υποβάθμιση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου κάτω από την κορυφαία, τριπλή θέση Α. Η μείωση κατά μία βαθμίδα έρχεται περισσότερο από ένα χρόνο αφότου η Moody’s άλλαξε τις προοπτικές της αξιολόγησης των ΗΠΑ σε αρνητικές. Ο οίκος πιστοληπτικής ικανότητας δίνει πλέον σταθερές προοπτικές.

«Ενώ αναγνωρίζουμε τα σημαντικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι αυτά δεν αντισταθμίζουν πλέον πλήρως την πτώση των δημοσιονομικών μεγεθών» έγραψε η Moody’s σε ανακοίνωσή της.

Όπως γράφει το newmoney.gr, η Moody’s κατηγόρησε τις διαδοχικές διοικήσεις και το Κογκρέσο για τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που, όπως είπε, δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης. Την Παρασκευή οι νομοθέτες στην Ουάσινγκτον συνέχισαν να εργάζονται για ένα τεράστιο νομοσχέδιο για φόρους και δαπάνες, που αναμένεται να προσθέσει τρισεκατομμύρια στο ομοσπονδιακό χρέος τα επόμενα χρόνια.

Οργισμένη αντίδραση από τον Λευκό Οίκο



Η αμερικανική προεδρία αντέδρασε με τόνο οργισμένο και επιθετικό στην είδηση της υποβάθμισης του αξιόχρεου του δημοσίου των ΗΠΑ από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.



Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Στίβεν Τσανγκ, καταφέρθηκε μέσω X εναντίον του επικεφαλής οικονομολόγου του οίκου, Μαρκ Ζάντι, «συμβούλου του Ομπάμα» και «δωρητή της Κλίντον», τον οποίο χαρακτήρισε ορκισμένο αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ. «Κανένας δεν παίρνει την ‘ανάλυσή’ του στα σοβαρά. Έχει αποδειχτεί πως κάνει λάθος ξανά και ξανά», πρόσθεσε ο κ. Τσανγκ.

Η αντίδραση στις κύριες χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν άμεση ως απάντηση στην απόφαση, με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στο 10ετές ομόλογο να αυξάνονται έως και 4,49%. Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που παρακολουθεί τον S&P 500 σημείωσε πτώση 0,6% στις μεταγενέστερες συναλλαγές.

«Η υποβάθμιση μπορεί να υποδηλώνει ότι οι επενδυτές θα απαιτήσουν υψηλότερες αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα», δήλωσε ο Tracy Chen, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Brandywine Global Investment Management. Ενώ τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ανέκαμψαν ως απάντηση σε προηγούμενες υποβαθμίσεις των ΗΠΑ από τη Fitch και την S&P, «μένει να δούμε αν η αγορά αντιδρά διαφορετικά, καθώς ο χαρακτήρας-καταφύγιο του Treasury και του δολαρίου ΗΠΑ μπορεί να είναι κάπως αβέβαιος».



Η κίνηση αυτή γίνεται σε μια εποχή που το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού αγγίζει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή περισσότερο από το 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Μια ασθενέστερη αμερικανική οικονομία στον απόηχο ενός παγκόσμιου δασμολογικού πολέμου πρόκειται να αυξήσει το έλλειμμα, καθώς οι κρατικές δαπάνες συνήθως αυξάνονται όταν η δραστηριότητα επιβραδύνεται.



Η προοπτική αυτή έρχεται καθώς το συνολικό επίπεδο χρέους των ΗΠΑ έχει ήδη ξεπεράσει το μέγεθος της οικονομίας στον απόηχο του σπάταλου δανεισμού από την εποχή της Covid. Τα υψηλότερα επιτόκια τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης ανεβάσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της κυβέρνησης.



Τον Μάιο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στους νομοθέτες ότι οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε μη βιώσιμη πορεία: «Οι αριθμοί του χρέους είναι πράγματι τρομακτικοί» και μια κρίση θα συνεπαγόταν «μια ξαφνική στάση της οικονομίας, καθώς η πίστωση θα εξαφανιζόταν», είπε. «Έχω δεσμευτεί ότι αυτό δεν θα συμβεί».

Mark Zandi, the economist for Moody’s, is an Obama advisor and Clinton donor who has been a Never Trumper since 2016. Nobody takes his “analysis” seriously. He has been proven wrong time and time again. https://t.co/l1dUFM5BRY