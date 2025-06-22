Τουλάχιστον 15 νεκροί και 25 τραυματίες στην τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Συρία – Δείτε βίντεο

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Ντουέιλαα της Δαμασκού, στη Συρία, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θανάτων.

Οι πρώτες αναφορές μιλούν γιααπό τους οποίους πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές, σε μια πρώτη εκτίμηση, μιλούν για 9 νεκρούς και 13 τραυματίες.Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για έναν δράστη (και πιθανόν και δεύτερο άτομο) που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως πριν εκραγεί η βόμβα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαιώνει την επίθεση στην εκκλησία όπως και ότι υπήρξαν «πολλά θύματα». Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι θύματα ήταν πολίτες, όπως και ότι το περιστατικό είναι υπό έρευνα.



Η εκκλησία, που είχε χτιστεί τον 8ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 19ο, υπέστη ζημιές. Θεωρείται μία από τις σημαντικές για την κοινότητα των ελλορθοδόξων στη Δαμασκό και είναι τόπος και κοινωνικών συναθροίσεων κατά τις Κυριακές και τις θρησκευτικές εορτές.

Καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών