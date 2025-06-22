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ΔΙΕΘΝΗ

Τουλάχιστον 15 νεκροί και 25 τραυματίες στην τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Συρία – Δείτε βίντεο

 22.06.2025 - 21:18
Τουλάχιστον 15 νεκροί και 25 τραυματίες στην τρομοκρατική επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Συρία – Δείτε βίντεο

Βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Ντουέιλαα της Δαμασκού, στη Συρία, προκαλώντας μεγάλο αριθμό θανάτων.

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Οι πρώτες αναφορές μιλούν για τουλάχιστον 15 νεκρούς και 25 τραυματίες, από τους οποίους πολλοί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές, σε μια πρώτη εκτίμηση, μιλούν για 9 νεκρούς και 13 τραυματίες.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

 
Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για έναν δράστη (και πιθανόν και δεύτερο άτομο) που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως πριν εκραγεί η βόμβα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA επιβεβαιώνει την επίθεση στην εκκλησία όπως και ότι υπήρξαν «πολλά θύματα». Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι θύματα ήταν πολίτες, όπως και ότι το περιστατικό είναι υπό έρευνα.

Η εκκλησία, που είχε χτιστεί τον 8ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 19ο, υπέστη ζημιές. Θεωρείται μία από τις σημαντικές για την κοινότητα των ελλορθοδόξων στη Δαμασκό και είναι τόπος και κοινωνικών συναθροίσεων κατά τις Κυριακές και τις θρησκευτικές εορτές.

Καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών

Την απερίφραστη καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στον ελληνορθόδοξο ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εξέφρασε με ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και αφού τονίζει ότι αύριο ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, απαιτεί από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε στην ανακοίνωση του:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία Μαρ Ηλίας στη Δαμασκό της Συρίας.

Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχοι τρομοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη του με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην ΕΕ αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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