Οργή σε ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Θανάτωσαν μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια λόγω υπερπληθυσμού

Μερικά από τα πτώματα χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ τα υπόλοιπα δόθηκαν στα σαρκοφάγα του ζωολογικού κήπου.

Τα σχέδια για τη θανάτωση των μπαμπουίνων είχαν ανακοινωθεί από πέρυσι, όταν ο πληθυσμός τους ξεπέρασε τα 40. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον ζωολογικό κήπο για να εκφράσουν την οργή τους. Την περασμένη Τρίτη, όταν ο χώρος έκλεισε για να εκτελεστεί το σχέδιο, αρκετοί ακτιβιστές συνελήφθησαν αφού σκαρφάλωσαν στον φράχτη.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας πως οι προσπάθειες στείρωσης και μετεγκατάστασης των ζώων απέτυχαν.

«Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να σώσουμε το είδος. Αλλά για το καλό του είδους, πρέπει να θανατώσουμε μερικούς, αλλιώς δεν μπορούμε να διατηρήσουμε πληθυσμό σε περιορισμένο χώρο», δήλωσε ο δρ Νταγκ Ένκε στο Skynews.

«Το προσωπικό υποφέρει»

Όπως ανέφερε, η αστυνομία διεξάγει έρευνα, καθώς ο ίδιος και το προσωπικό έχουν δεχτεί απειλές κατά της ζωής τους.

«Το προσωπικό υποφέρει πραγματικά, προσπαθώντας να διαχειριστεί όλες αυτές τις βρισιές, τις προσβολές και τις απειλές», είπε ο Ένκε.