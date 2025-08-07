VIDEO: Πύρινη κόλαση στη Γαλλία για τρίτη ημέρα - Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 στη χώρα έχει κάψει έκταση ίση με το Παρίσι

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης, Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.
Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μία έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι. Αξιωματούχοι είπαν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη Γαλλία από το 1949.
Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε την Τετάρτη, στρέφοντας και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται περίπου 15 χωριά, τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.
«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ' όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται πως στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μία 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.
Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό.
