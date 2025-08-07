VIDEO: Πύρινη κόλαση στη Γαλλία για τρίτη ημέρα - Η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 στη χώρα έχει κάψει έκταση ίση με το Παρίσι

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης, Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

A massive forest fire in Aude, southern France 🇫🇷 (06.08.2025)



Over 16,000 hectares have burned, and 25 houses and 40 cars have been destroyed. pic.twitter.com/4lBrldVWAd — Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2025

Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μία έκταση μεγαλύτερη από το Παρίσι. Αξιωματούχοι είπαν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη Γαλλία από το 1949.

Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε την Τετάρτη, στρέφοντας και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται περίπου 15 χωριά, τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ' όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

Powerful and frightening images show the biggest fire in France since 1949, raging in the Aude department. The blaze is out of control.



So far, one person has died and nine others are injured. pic.twitter.com/yh3riMGhHU — S M Torikul Islam (@mrtorikulislam) August 7, 2025

Firefighters battled the biggest wildfire of the year in southern France. The fire has already swept through an area bigger than Paris, with more than 34,000 acres burned – similar to the total area that burned across all of France in 2024 https://t.co/WPUpsCx5B0 pic.twitter.com/5qouli2BjP — Reuters (@Reuters) August 6, 2025

Υπενθυμίζεται πως στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μία 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει.

Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό.

ΠΗΓΗ: protothema.gr