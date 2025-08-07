Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το «South Park» για να προωθήσει την ICE

Ecommbx
 07.08.2025 - 11:38
Ο επίσημος λογαριασμός X του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί ένα στιγμιότυπο από ένα πρόσφατο τρέιλερ του «South Park» για να προωθήσει τον ιστότοπο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), ο οποίος περιλαμβάνει φόρμες αίτησης για την υποβολή αιτήσεων για διάφορες θέσεις εργασίας στην ICE.

Το στιγμιότυπο προέρχεται από ένα teaser του «South Park» που κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ να χαϊδεύει το πόδι του σατανά κάτω από το τραπέζι σε ένα δείπνο, αλλά περιλάμβανε επίσης στιγμιότυπα με αξιωματικούς της ICE που πιθανώς έκαναν έφοδο στο South Park.

Σε ένα σημείο του teaser, ο χαρακτήρας Mr. Mackey φαίνεται να επιβαίνει σε ένα φορτηγάκι με αξιωματικούς της ICE. Το teaser συγκέντρωσε 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube σε μια εβδομάδα και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Εξοργισμένος ο Λευκός Οίκος

Παραμένει ασαφές εάν το βίντεο που σχετίζεται με την ICE στο teaser του «South Park» θα συμπεριληφθεί τελικά στο επερχόμενο επεισόδιο, καθώς οι δημιουργοί της σειράς Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν συχνά δημιουργούν νέα επεισόδια του «South Park» τις ημέρες πριν από την προβολή τους, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο επίκαιρα.

Οι δημιουργοί παραδέχτηκαν πρόσφατα ότι το trailer της 27ης σεζόν που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο περιλάμβανε βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για την προώθηση και δεν προέρχονταν από πραγματικά επεισόδια της σεζόν.

Ο Λευκός Οίκος έριξε βολές κατά του «South Park» σε μια δήλωση μετά την πρεμιέρα, λέγοντας: «Αυτή η εκπομπή δεν έχει καμία σημασία εδώ και πάνω από 20 χρόνια και κρατιέται με το ζόρι με ανιαρές ιδέες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκπληρώσει περισσότερες υποσχέσεις σε μόλις έξι μήνες από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας μας – και καμία τριτοκλασάτη κατηγορίας εκπομπή δεν μπορεί να ανατρέψει την ανοδική πορεία του προέδρου».

ΠΗΓΗ: in.gr

