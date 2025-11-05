Ecommbx
Απίστευτο σκηνικό σε πτήση: Έκλαιγε γιατί ήθελε να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της - Απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος

 05.11.2025 - 11:04
Απίστευτο σκηνικό σε πτήση: Έκλαιγε γιατί ήθελε να καθίσει δίπλα στον σύντροφό της - Απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος

Πτήση στο Βιετνάμ καθυστέρησε σχεδόν δύο ώρες, μετά από αναστάτωση που προκλήθηκε μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου, επειδή μια γυναίκα ζητούσε με φωνές και κλάματα να καθίσει δίπλα στον σύντροφο της.

Το ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στην πτήση UO559 της HK Express, με προορισμό το Χονγκ Κονγκ από το Ντα Νανγκ. Μετά την επιβίβαση των ταξιδιωτών, η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και να κλαίει, προκαλώντας αναστάτωση σε όλο το πλήρωμα, όπως ανέφεραν μάρτυρες του περιστατικού. Το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν το πλήρωμα την έβγαλε εκτός αεροσκάφους.

Βιετνάμ: Σκηνή ζηλοτυπίας μέσα στο αεροπλάνο
Να σημειωθεί ότι, οι τόνοι είχαν ανέβει ήδη από την πύλη της επιβίβασης, όπου το ζευγάρι φέρεται να είχε έναν έντονο καβγά, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μάλιστα, ο σύντροφος της γυναίκας την κατηγόρησε για απιστία, ενώ εκείνη του ανταπέδωσε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι εκείνος κοίταζε με “ύποπτο” τρόπο άλλες γυναίκες μέσα στο αεροδρόμιο.

Παρά τις προσπάθειες των αεροσυνοδών να την ηρεμήσουν, η γυναίκα συνέχισε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα να της ζητηθεί να αποχωρήσει από την πτήση, ώστε να συνεχιστεί το ταξίδι με ασφάλεια.

Την σύνδεση του 31χρονο Ελλαδίτη ομογενή από τη Γεωργία με τις πινακίδες του κλοπιμαίου οχήματος που χρησιμοποιήθηκε στην υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, παρουσίασε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο ανακριτής της υπόθεσης.

