ΑρχικήLike OnlineVIDEO: Ισπανίδα TikToker προκάλεσε «φωτιές» μετά απόεπίσκεψη σε εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στην Καταλονία
LIKE ONLINE

VIDEO: Ισπανίδα TikToker προκάλεσε «φωτιές» μετά απόεπίσκεψη σε εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στην Καταλονία

 05.11.2025 - 15:27
VIDEO: Ισπανίδα TikToker προκάλεσε «φωτιές» μετά απόεπίσκεψη σε εστιατόριο δύο αστέρων Michelin στην Καταλονία

Μια Ισπανίδα δημιουργός περιεχομένου στο Tiktok έγινε viral ύστερα από ένα βίντεο που δημοσίευσε από την επίσκεψή της σε ένα πολυτελές εστιατόριο της Καταλονίας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Ο κόσμος της γαστρονομίας είναι ένας ανοιχτός και πολυδιάστατος χώρος, που προσελκύει ανθρώπους κάθε οικονομικού επιπέδου – από όσους αναζητούν απλές, οικονομικές γεύσεις, έως εκείνους που δεν διστάζουν να ξοδέψουν χιλιάδες ευρώ για μια ξεχωριστή εμπειρία.

Το βίντεο που έγινε viral

Η Edurne, γνωστή TikToker, ανάρτησε ένα βίντεο στο οποίο καταγράφει την εμπειρία της στο Les Cols, ένα εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin που βρίσκεται στο Olot της Καταλονίας.

«Αυτό είναι ό,τι τρως σε ένα εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin στο Olot, που διευθύνεται από γυναίκες. Είμαστε στο Les Cols», λέει στην αρχή του βίντεο.

Το μενού και ο λογαριασμός

Η δημιουργός ξεκινά με μια σειρά από ιδιαίτερα ορεκτικά: φύλλο δάφνης με σφαιροποιήσεις, τσουκνίδες, ταρτελέτα κολοκυθιού, φυτικό λουκάνικο sobrasada με μέλι, φυτικό βούτυρο και στιφάδο πατάτας. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμα είναι», σχολιάζει ενθουσιασμένη.

Ακολουθούν τα κυρίως πιάτα, με δημιουργικούς συνδυασμούς γλυκών και αλμυρών γεύσεων, ενώ στη συνέχεια έρχεται η ώρα των επιδορπίων. Ένα καροτσάκι γεμάτο τυριά κεντρίζει το ενδιαφέρον της: «Νομίζω πως θα τα δοκιμάσω όλα ή σχεδόν όλα», παραδέχεται.

Ξεχωρίζει ιδιαίτερα ένα επιδόρπιο με μανιτάρια boletus: «Απίστευτο! Έχει γεύση σαν σοκολάτα ανακατεμένη με μανιτάρια. Τι νόστιμο… Ποιος το σκέφτηκε αυτό;» αναρωτιέται. Στο τέλος αποκαλύπτει το συνολικό κόστος του γεύματος: 562,98 ευρώ.

Οι αντιδράσεις των χρηστών

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές, σχεδόν 2 εκατομμύρια likes και περίπου 30.000 σχόλια. Ωστόσο, πολλοί χρήστες στάθηκαν επικριτικά απέναντι στις μικρές ποσότητες των πιάτων.

Σχόλια όπως «Και με αυτό χορταίνει κανείς;», «Ποτέ δεν θα καταλάβω αυτό το είδος φαγητού», ή «Σίγουρα ζήτησε κι άλλο στην κουζίνα» κυριάρχησαν κάτω από την ανάρτηση, αποτυπώνοντας τη διαρκή αντιπαράθεση γύρω από την υψηλή γαστρονομία και το τι πραγματικά αξίζει να πληρώνει κανείς για μια εμπειρία fine dining.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

 05.11.2025 - 15:09
Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

 05.11.2025 - 15:44
Σε συνέχεια της υπόθεσης του φόνου εκ προμελετης του Σταύρου Δημοσθενους, 49 ετων από την Λεμεσό, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακου Δικαστήριου Λεμεσού ο 31χρόνος (επανασυνελλήφθει χθες) όπου εναντίον του εκδόθηκε διαταγμα προσωποκρατησης για 8 ημέρες.

