ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

Σήμερα, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, διαμήνυσε προς όλους ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας πως «έκλεισε ο κύκλος των διαβουλεύσεων», καλώντας την Επιτροπή να προχωρήσει στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου, μετά από ένα έτος διαλόγου και συνεχών διαβουλεύσεων.

«Το νέο σχέδιο αξιολόγησης δεν είναι μηχανισμός ελέγχου, αλλά εργαλείο στήριξης, ενδυνάμωσης και αναγνώρισης των εκπαιδευτικών μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση αυτή «αφήνει πίσω ένα σύστημα 50 χρόνων».

Η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι οι αλλαγές, που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο του νομοσχεδίου, είναι αποτέλεσμα του διαλόγου των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Είπε πως έχουν διασαφηνίσει, απλοποιήσει και έκαναν υπερβάσεις, ώστε να έρθουν «πιο κοντά σε μια σύγκλιση», τονίζοντας πως «ποτέ δεν θα υπάρχει απόλυτη συμφωνία».

Η Υπουργός Παιδείας επέμεινε πως η μεταρρύθμιση «δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα», αλλά δίνει στους εκπαιδευτικούς «εργαλεία καθοδήγησης και συνεχούς βελτίωσης».

«Έχουμε μια πενταετία μπροστά μας για να παρακολουθούμε, να παρεμβαίνουμε, να διορθώνουμε και να προχωρούμε», ανέφερε.

Εν αναμονή αποφάσεων ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, αργά το απόγευμα της Δευτέρας οι εκπαιδευτικές οργανώσεις παρέλαβαν τις νέες τροποποιήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι το εκατονταμελές Συμβούλιο της οργάνωσης θα συνεδριάσει αύριο για να αξιολογήσει τις αλλαγές και να λάβει τις τελικές αποφάσεις.

«Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε την απόφαση του εκατονταμελούς. Αύριο θα αξιολογήσει το κείμενο και θα αποφασίσει πώς τοποθετούμαστε», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους, σημείωσε ότι υπάρχουν συγκλίσεις σε ορισμένα ζητήματα, ωστόσο, «εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοθετήματος».

Από την πλευρά της ΟΕΛΜΕΚ, ο Πρόεδρος Δημήτρης Ταλιαδώρος επανέλαβε την αρνητική στάση της οργάνωσης, λέγοντας ότι «οι αλλαγές δεν είναι ουσιώδεις» και πως η πρόταση του Υπουργείου «εξακολουθεί να πάσχει στη λειτουργικότητά της».

Ο κ. Ταλιαδώρος έκανε λόγο για «παραδοξότητες» στο νομοσχέδιο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία της θέσης του «ανώτερου εκπαιδευτικού» και τη μεταφορά της αξιολόγησης των Διευθυντών σε βάθος πενταετίας. Επέκρινε μάλιστα το Υπουργείο ότι «δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στα σχολεία» και «δεν στηρίζει διοικητικά τις σχολικές μονάδες».

Στο μεταξύ, λακωνικός στις δηλώσεις του ήταν ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Χρυσάνθου, ο οποίος περιορίστηκε να πει ότι το θέμα θα συζητηθεί αύριο στη συνεδρία της Οργάνωσης.

Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Μαρία Κυπριανού, ανέφερε κατά τη συζήτηση ότι οι αλλαγές στάλθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στη Νομική Υπηρεσία και έγιναν αποδεκτές, σημειώνοντας πως η εισαγγελία είχε επιφύλαξη μόνο ως προς έναν κανονισμό, ο οποίος -όπως εξήγησε- μπορεί να τροποποιηθεί στην κατ’ άρθρο συζήτηση στη Βουλή.

Η στάση της Βουλής και οι τοποθετήσεις των κομμάτων

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η Επιτροπή θα αναμένει τις αποφάσεις των οργανώσεων προτού προχωρήσει.

«Αύριο συνεδριάζουν και οι τρεις οργανώσεις. Η Βουλή θα αποφασίσει αμέσως μετά. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτέλεσμα», δήλωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «δεν μπορεί να συνεχίζεται το φαινόμενο η Βουλή να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά» και τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η αρχική πρόταση του Υπουργείου έχει ήδη «ξεχειλωθεί σημαντικά».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής «η Υπουργός ανέπτυξε τις αλλαγές που έγιναν και ήταν σημαντικές οι αλλαγές που έκανε», για να προσθέσει ότι «αποδέχτηκε ουσιαστικά την εξουδετέρωση ακόμα και του Διευθυντή, μεταθέτοντας τη διαδικασία της αξιολόγησης του Διευθυντή το 2030, δηλαδή έχει φτάσει το σημείο να ξεχειλωθεί τόσο πολύ η πρώτη πρόταση του Υπουργείου».

«Πρέπει να δείξουν και οι εκπαιδευτικοί την κατάλληλη βούληση και θέληση. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν τα εσωτερικά τους θέματα και πρέπει να ικανοποιήσουν και τους συναδέλφους τους που είναι χιλιάδες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να έχουν και αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, υπογράμμισε την ανάγκη ευρείας κοινωνικής αποδοχής, για να σημειώσει ότι ο ΔΗΣΥ θα μελετήσει τις αλλαγές και θα ακούσει ξανά όλους τους εμπλεκομένους.

«Η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι προϊόν συναίνεσης και εμπιστοσύνης», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, είπε πως «το χασμά παραμένει» στην αντίληψη του κόμματός του, δίνοντας το στίγμα ότι εξακολουθεί το κόμμα να είναι αρνητικό.

Ο Βουλευτής Λάρνακας, Αντρέας Αποστολου, είπε ότι το χασμα έχει μικρύνει μετά την κατάθεση του τελευταίου κειμένου, σημειώνοντας ότι «είναι η ώρα να προχωρήσουμε για το καλό της παιδείας».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ–Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι το κόμμα του θα συμβάλει εποικοδομητικά, στηρίζοντας ό,τι υπηρετεί την ποιότητα και την αξιοκρατία. «Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, να εμπνέει εμπιστοσύνη και να υπηρετεί τη βελτίωση της εκπαίδευσης», είπε.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους εξέφρασε έντονη διαφωνία με τη φιλοσοφία του σχεδίου, λέγοντας ότι «το νέο σύστημα δεν θα επιφέρει τα δραστικά αποτελέσματα που αναμένει το Υπουργείο» και ότι «τα 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως δεν θα οδηγήσουν σε βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών».

Το επόμενο βήμα

Η Βουλή αναμένεται να προχωρήσει στην κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου αμέσως μετά τις αποφάσεις που θα λάβουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και αναλόγως της τοποθέτησής τους θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, τα μέλη της Επιτροπής θα καταλήξουν πολύ σύντομα σε αποτέλεσμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ