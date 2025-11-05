Ecommbx
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Google λανσάρει το Street View στην Κύπρο - Ανακαλύψτε την Κύπρο όπως ποτέ άλλοτε: την πολιτιστική της κληρονομιά, τις ακτές και τις πόλεις, μέσα από το Google Maps

 05.11.2025 - 15:06
Η Google λανσάρει το Street View στην Κύπρο - Ανακαλύψτε την Κύπρο όπως ποτέ άλλοτε: την πολιτιστική της κληρονομιά, τις ακτές και τις πόλεις, μέσα από το Google Maps

Η Google φέρνει το Street View στην Κύπρο, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Google ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας του Street View στην Κύπρο για πρώτη φορά, προσφέροντας πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών από τους δρόμους, τα αξιοθέατα και τα φυσικά τοπία του νησιού μέσω του Google Maps. Με την προσθήκη της Κύπρου, ολοκληρώνεται πλέον η κάλυψη όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Street View - δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να εξερευνήσουν εικονικά τον μοναδικό συνδυασμό πολιτισμού, ιστορίας και φυσικής ομορφιάς του νησιού.

Περισσότερα από 10.000 χιλιόμετρα δρόμων έχουν καταγραφεί - από πολυσύχναστα αστικά κέντρα και ορεινά χωριά, μέχρι ήρεμες παραθαλάσσιες διαδρομές που αναδεικνύουν τη μαγευτική ομορφιά της Κύπρου.

Τι είναι το Street View;

Το Street View, μια λειτουργία του Google Maps, επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνούν τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο μέσα από πανοραμικές εικόνες. Δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να «περπατήσουν» εικονικά στους δρόμους και να ανακαλύψουν αξιοθέατα με ευκολία.

Για την απεικόνιση της Κύπρου, ειδικά οχήματα της Google φωτογράφησαν δημόσιους δρόμους και εξουσιοδοτημένους χώρους, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία που προστατεύει την ιδιωτικότητα, θολώνοντας αυτόματα πρόσωπα και πινακίδες.

Με το Street View πλέον διαθέσιμο στο Google Maps, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν τα ποικιλόμορφα τοπία και τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Κύπρου - από οπουδήποτε στον κόσμο.

Εξερευνήστε την Κύπρο: εμβληματικά μέρη στο Street View

Μερικά από τα πιο γνωστά και αγαπημένα σημεία του νησιού, όπως:

Χοιροκοιτία– Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένας από τους σημαντικότερους νεολιθικούς οικισμούς της ανατολικής Μεσογείου.

Πέτρα του Ρωμιού– Θρυλική παραθαλάσσια τοποθεσία, γνωστή για τη φυσική της ομορφιά, τον μυθολογικό της χαρακτήρα και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματά της.

Οροσειρά Τροόδους– Η μεγαλύτερη οροσειρά της Κύπρου, με παραδοσιακά χωριά όπως το Όμοδος και η Κακοπετριά, γραφικά μονοπάτια και εκκλησίες της UNESCO με βυζαντινές τοιχογραφίες.

Ακρωτήρι Γκρέκο– Εθνικό δασικό πάρκο γνωστό για τις θαλασσινές σπηλιές, τις φυσικές πέτρινες γέφυρες και τη μαγευτική θέα προς τη Μπλε Λιμνοθάλασσα.

Κάστρο Κολοσσίου– Μεσαιωνικό φρούριο κοντά στη Λεμεσό, χτισμένο πάνω στα ερείπια ενός οχυρού του 13ου αιώνα. Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών είχε στρατηγική σημασία και αργότερα συνδέθηκε με την καλλιέργεια και εμπορία ζάχαρης, ενός από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της Κύπρου στον Μεσαίωνα.

Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου & Τάφοι των Βασιλέων– Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γνωστά για τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά, τα αρχαία ερείπια και τους επιβλητικούς λαξευτούς τάφους.

Όλα αυτά τα σημεία αποτυπώνουν την καρδιά της Κύπρου — ενός νησιού όπου η μυθολογία, η ιστορία και η φυσική ομορφιά συνυπάρχουν αρμονικά.

