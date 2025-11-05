Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

Επίσης το δικαστήριο ανανέωσε το διάταγμα προσωποκράτησης του 58χρονου και 30χρονου.

Νωρίτερα ενώπιον δικαστηρίου είχαν οδηγηθεί ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας με την οποίαν διέφυγαν οι δράστες μετά την πυρπόληση του βαν οχήματος που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα και ο 51χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με κλοπιμαίο όχημα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του Δημοσθένους τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο, αφού η έλλειψη παρουσίασης νέων στοιχείων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ανανέωση της κράτησης τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.