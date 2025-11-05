Ecommbx
Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

 05.11.2025 - 15:44
Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

Σε συνέχεια της υπόθεσης του φόνου εκ προμελετης του Σταύρου Δημοσθενους, 49 ετων από την Λεμεσό, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακου Δικαστήριου Λεμεσού ο 31χρόνος (επανασυνελλήφθει χθες) όπου εναντίον του εκδόθηκε διαταγμα προσωποκρατησης για 8 ημέρες.

Επίσης το δικαστήριο ανανέωσε το διάταγμα προσωποκράτησης του 58χρονου και 30χρονου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου: Ο ρόλος του 31χρονου στον φόνο Δημοσθένους

Νωρίτερα ενώπιον δικαστηρίου είχαν οδηγηθεί ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας με την οποίαν διέφυγαν οι δράστες μετά την πυρπόληση του βαν οχήματος που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα και ο 51χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με κλοπιμαίο όχημα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του Δημοσθένους τις προηγούμενες μέρες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος Δημοσθένους: Ελεύθεροι άλλοι δύο - Δεν παρουσίασαν νέα στοιχεία

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο, αφού η έλλειψη παρουσίασης νέων στοιχείων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ανανέωση της κράτησης τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

