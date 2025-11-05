Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου: Ο ρόλος του 31χρονου στον φόνο Δημοσθένους

Ο 31χρονος, ο οποίος είχε αρχικά συλληφθεί ως πρόσωπο που φέρεται να βοήθησε έναν εκ των δύο Γεωργιανών υπόπτων να διαφύγει μέσω των κατεχομένων και να αποκρύψει τα ρούχα του, επανασυνελήφθη μετά που προέκυψε νέα εμπλοκή του με πλαστές πινακίδες οχήματος.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον Δικαστηρίου, ο ύποπτος φέρεται να εξασφάλισε τις πλαστές πινακίδες που τοποθετήθηκαν στο κλοπιμαίο Mitsubishi Colt, το οποίο εντοπίστηκε τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία κοντά στην οικία του Σταύρου Δημοσθένους.

Ο ανακριτής ανέφερε πως στις 26 Σεπτεμβρίου ο 31χρονος επισκέφθηκε συγκεκριμένο κατάστημα στη Λεμεσό, ζητώντας την κατασκευή δύο πινακίδων με συγκεκριμένους αριθμούς εγγραφής – αριθμούς που ταυτίζονται με αυτούς που βρέθηκαν στο κλοπιμαίο όχημα.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος φέρεται να του ζήτησε τον τίτλο ιδιοκτησίας του οχήματος, με τον ύποπτο να απαντά ότι θα τον προσκόμιζε αργότερα. Εκείνη, δείχνοντάς του εμπιστοσύνη, προχώρησε στην κατασκευή των πινακίδων, τις οποίες και παρέλαβε χωρίς να παρουσιάσει το σχετικό έγγραφο. Το κατάστημα, σύμφωνα με τον ανακριτή, βρίσκεται μάλιστα κοντά στην οικία του υπόπτου.

Η Αστυνομία ζήτησε από το Δικαστήριο την προσωποκράτηση του 31χρονου για το σύνολο της υπόθεσης, πέραν της αρχικής κατηγορίας συνέργειας, ενώ παράλληλα αιτήθηκε την ανανέωση (3η κατά σειρά) της κράτησης του 30χρονου και του 58χρονου που φέρονται να σχετίζονται με την αγορά της μοτοσικλέτας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο τελευταίων υπέβαλαν ένσταση στο αίτημα κράτησης, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ελεύθεροι άλλοι δύο ύποπτοι

Νωρίτερα ενώπιον δικαστηρίου είχαν οδηγηθεί ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας με την οποίαν διέφυγαν οι δράστες μετά την πυρπόληση του βαν οχήματος που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα και ο 51χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με κλοπιμαίο όχημα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση του Δημοσθένους τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο, αφού η έλλειψη παρουσίασης νέων στοιχείων δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ανανέωση της κράτησης τους.