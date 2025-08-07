Παπαγάλος-κατάσκοπος ξεσκέπασε σπείρα ναρκωτικών με μια φράση: «Δύο για 25!»

Η αστυνομία του Λάνκασαϊρ κατάφερε να ξεσκεπάσει κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, χάρη σε βίντεο όπου το κατοικίδιο του αρχηγού της συμμορίας, ένας παπαγάλος, ξεστόμιζε εμπορικές ατάκες που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, όπως το αποκαλυπτικό «δύο για 25».

Η συμμορία, που διακινούσε στο Μπλάκπουλ κοκαΐνη, ηρωίνη και άλλες ουσίες, καταδικάστηκε σε συνολικά 103 χρόνια φυλάκισης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει την αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων.

Ο εγκέφαλος πίσω από τα κάγκελα

Ο 31χρονος Άνταμ Γκάρνετ, ο οποίος ήδη εξέτιε ποινή 15 ετών, αποδείχθηκε πως διηύθυνε από τη φυλακή τη σπείρα ναρκωτικών, με τη βοήθεια τουλάχιστον 14 συνεργών. Ο Γκάρνετ συντόνιζε τις κινήσεις του κυκλώματος μέσω κινητών και Wi-Fi routers που είχε περάσει παράνομα στο κελί του.

Η αποκάλυψη μέσω... TikTok υλικού

Κατά την έρευνα στα τηλέφωνα της συντρόφου του Γκάρνετ, Σάνον Χίλτον, η αστυνομία εντόπισε βίντεο που αποτέλεσαν κλειδιά στην εξάρθρωση της οργάνωσης. Ανάμεσά τους, βίντεο με τον παπαγάλο της οικογένειας -ονόματι Μάνγκο- ο οποίος ακούγεται να λέει τη φράση «δύο για 25», πιθανώς αναφερόμενος στην τιμολόγηση δόσεων ναρκωτικών. Ο Μάνγκο καταγράφηκε επίσης να παίζει με δεσμίδες χρημάτων μπροστά σε ανήλικο παιδί.

Άλλα πλάνα έδειχναν κοκαΐνη, με μουσική υπόκρουση που ανέφερε τους στίχους του τραγουδιού «cocaine», υπονοώντας απροκάλυπτα τη φύση των δραστηριοτήτων τους.

Οι συλλήψεις και οι ποινές

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη και καταδίκη 15 ατόμων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εντάλματα για την Κλόε Στοτ και τον Ράιαν Μπλακ, που παραμένουν άφαντοι.

Ο αστυνομικός Άντονι Άλβες δήλωσε: «Επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο δίκτυο. Ο Γκάρνετ δε δίστασε να συνεχίσει τη δράση του μέσα από τη φυλακή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να επικοινωνεί με την εγκληματική του ομάδα».

Ο παπαγάλος που «κελάηδησε» την αλήθεια

Παρόλο που δεν μιλάμε για σενάριο βγαλμένο από animation ή κατασκοπικό φιλμ, ο ρόλος του παπαγάλου Μάνγκο υπήρξε καταλυτικός. Όχι γιατί «πρόδωσε» εσκεμμένα τους ιδιοκτήτες του, αλλά γιατί τα όσα του μάθαιναν… γύρισαν μπούμερανγκ.

Το αποδεικτικό υλικό στάθηκε αρκετό για να ολοκληρωθεί μια πολυετής έρευνα και να επιβληθούν βαριές ποινές στους εμπλεκόμενους.

