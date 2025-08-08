Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚόκκινος Συναγερμός από Τμήμα Δασών - Μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόκκινος Συναγερμός από Τμήμα Δασών - Μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

 08.08.2025 - 12:08
Κόκκινος Συναγερμός από Τμήμα Δασών - Μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού θα είναι το Σάββατο ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη νομοθεσία συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συμπλοκή μεταξύ 50 ατόμων με ρόπαλα στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα
Ατάραχη στο... στόμα του καρχαρία η Ιωάννα Τούνη - Τα μηνύματα που έστειλε
Βρέθηκαν τρεις νικητές στην Κύπρο στη 2η κατηγορία του Τζόκερ - Πόσα βάζουν στην τσέπη τους
VIDEO: Όταν ο πελάτης το ζητάει λίγο πιο… «καυτό» - Η viral «μεταμόρφωση» σε κυπριακό coffee shop
Καλοκαιρινή Ωτίτιδα: Τι θα πρέπει να προσέξουμε για ξέγνοιαστες βουτιές στην παραλία – Τα συμπτώματα και πώς θεραπεύεται
Έπεσαν πυροβολισμοί στην Ορόκλινη – Γάζωσαν όχημα γυναίκας έξω από το σπίτι της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κιρ Στάρμερ: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα, θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

 08.08.2025 - 11:48
Επόμενο άρθρο

Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

 08.08.2025 - 12:32
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες μετά τη ρίψη πυροβολισμών τα ξημερώματα στην Ορόκλινη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  08.08.2025 - 10:24
Κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργεία στην Κύπρο - Μεγάλη ανάγκη για αίμα ενόψει διακοπών

Κινδυνεύουν να αναβληθούν χειρουργεία στην Κύπρο - Μεγάλη ανάγκη για αίμα ενόψει διακοπών

  •  08.08.2025 - 10:49
Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

  •  08.08.2025 - 12:32
Κατεχόμενα: Black out μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στη Μόρφου

Κατεχόμενα: Black out μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στη Μόρφου

  •  08.08.2025 - 11:02
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας

Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας

  •  08.08.2025 - 11:26
Αποδέχθηκαν την πρόταση του Υπ. Εργασίας οι οδηγοί λεωφορείων στη Λάρνακα - Πιάνουν ξανά δουλειά

Αποδέχθηκαν την πρόταση του Υπ. Εργασίας οι οδηγοί λεωφορείων στη Λάρνακα - Πιάνουν ξανά δουλειά

  •  08.08.2025 - 12:46
Κόκκινος Συναγερμός από Τμήμα Δασών - Μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Κόκκινος Συναγερμός από Τμήμα Δασών - Μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

  •  08.08.2025 - 12:08
Από παγωτά και πίτσα μέχρι κοκτέιλ: Οι τρεις νέες αφίξεις στην Αγία Νάπα που πρέπει να επισκεφθείς - Δείτε φωτογραφίες

Από παγωτά και πίτσα μέχρι κοκτέιλ: Οι τρεις νέες αφίξεις στην Αγία Νάπα που πρέπει να επισκεφθείς - Δείτε φωτογραφίες

  •  08.08.2025 - 09:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα