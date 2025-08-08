Κόκκινος Συναγερμός από Τμήμα Δασών - Μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Τονίζεται ότι, η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη νομοθεσία συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνεται θερμότατη έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).