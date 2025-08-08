Ecommbx
Κιρ Στάρμερ: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα, θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία
ΔΙΕΘΝΗ

Κιρ Στάρμερ: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα, θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

 08.08.2025 - 11:48
Κιρ Στάρμερ: Λανθασμένη η απόφαση του Ισραήλ για τη Γάζα, θα φέρει περισσότερη αιματοχυσία

Αντίθετος με την απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει σε επιχείρηση για τον έλεγχο της Γάζας εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, που κάλεσε την κυβέρνηση Νετανιάχου να την επανεξετάσει. «Η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να κλιμακώσει περαιτέρω την επίθεσή της στη Γάζα είναι λανθασμένη και την καλούμε να την επανεξετάσει άμεσα», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα κάνει τίποτα για να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση ούτε θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Θα φέρει μόνο περισσότερη αιματοχυσία».

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε την περασμένη νύχτα σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να «ηττηθεί» η Χαμάς και να «αναληφθεί ο έλεγχος» της Πόλης της Γάζας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κατάπαυση πυρός, μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο Στάρμερ, που επανέλαβε ότι το Λονδίνο «μαζί με τους συμμάχους (του)» εργάζεται σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών».

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: μια διπλωματική λύση είναι δυνατή αλλά οι δύο πλευρές πρέπει να απομακρυνθούν από τον δρόμο της καταστροφής», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να διαδραματ

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της υφυπουργού Ενέργειας της βρετανικής κυβέρνησης.

«Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή είναι η λάθος απόφαση και ελπίζουμε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα την επανεξετάσει», δήλωσε η Μιάτα Φάνμπουλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio. «Δημιουργεί τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας ήδη αφόρητης και αποτρόπαιης κατάστασης».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

