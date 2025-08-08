Αυστηρά πρόστιμα έως και ποινική δίωξη για σπατάλη νερού στη Λάρνακα — Αυξάνεται το εξώδικο

Ο Οργανισμός ενημερώνει για τις απαγορεύσεις και προειδοποιεί ότι αυστηροποιούνται οι ποινές.

Συγκεκριμένα, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται από €51 σε €85 και εκδίδεται από αστυνομικό ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΕΟΑ, ωστόσο η προθεσμία πληρωμής αυξάνεται από 15 σε 30 ημέρες. Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός 30 ημερών το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50% και παρέχεται επιπλέον προθεσμία 15 ημερών για εξόφληση, ενώ αν δεν πληρωθεί εντός 45 ημερών, θα ασκείται ποινική δίωξη.

Αν η παράβαση επαναληφθεί εντός 18 μηνών, το ποσό του εξώδικου προστίμου αυξάνεται σε €150.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι «εξουσιοδοτημένα κλιμάκια του ΕΟΑ Λάρνακας θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε υποστατικά της πόλης και επαρχίας Λάρνακας για τη διαπίστωση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία».

Σημειώνεται ότι «οι υπάλληλοι, με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας ή εξουσιοδότησης, έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή ακίνητο (εκτός οικίας) για σκοπούς ελέγχου».

Τέλος, ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σύνεση στη χρήση του νερού, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη λήψης περιοριστικών μέτρων όπως διακοπές στην υδροδότηση κατά τη διάρκεια της φετινής θερινής περιόδου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ