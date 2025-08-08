Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου
ΔΙΕΘΝΗ

Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

 08.08.2025 - 19:35
Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Για το τέλος της επόμενης εβδομάδας, έχει προγραμματιστεί η σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο τόπος της συνόδου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη. Οι συζητήσεις για την ημερομηνία και την τοποθεσία συνεχίζονται, ενώ το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ρωσική πλευρά έχει ήδη υποβάλει λίστα με αιτήματα που συνδέονται με μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Κιέβου, αλλά και την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα στο Σούνι δίπλα από την καμένη γη – Δείτε βίντεο
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη
«Γεννήθηκε μέσα από την καρδιά του κάθε ΑΠΟΕΛίστα η ανάγκη για επανασύσταση του τμήματος φούτσαλ» - Δείτε βίντεο
Ρετρό βίντεο: Ο Γλαύκος Κληρίδης κολυμπά το 1996 στην ακτή του ξενοδοχείου Αμαθούς στη Λεμεσό
Προσλήψεις ΣΥΟΠ: Ιδού τα αποτελέσματα - Αναλυτικά ο προκαταρτικός πίνακας
Στα ύψη οι τιμές της φοιτητικής στέγης παγκύπρια - Πού κυμαίνονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

 08.08.2025 - 19:25
Επόμενο άρθρο

Αυστηρά πρόστιμα έως και ποινική δίωξη για σπατάλη νερού στη Λάρνακα — Αυξάνεται το εξώδικο

 08.08.2025 - 19:40
Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα δυτικά του Ομόδους, αφού κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενός εκταρίου από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και σκύβαλα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

Πυρκαγιά στο Όμοδος: Drone έθεσε σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης – Ζημιές σε τρία σπίτια

  •  08.08.2025 - 17:03
Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

Ερχιουρμάν: Στόχος η ομοσπονδία με πολιτική ισότητα - «Δεν εγκαταλείπω ούτε την Πάφο ούτε τη Λεμεσό»

  •  08.08.2025 - 17:33
Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

Πυρκαγιές στη Λεμεσό: Το αποτέλεσμα διερεύνησης των Αμερικανών θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση υπηρεσιακού συντονισμού

  •  08.08.2025 - 13:36
Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Αγγίζει τους 43 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο – Ποιες ώρες τίθεται σε ισχύ

  •  08.08.2025 - 17:17
Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου από πυροσβέστες

  •  08.08.2025 - 18:12
Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

Από πυροβόλο όπλο οι σφαίρες στο όχημα της 25χρονης - Δείτε φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  08.08.2025 - 10:24
Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

Στη φυλακή 55χρονη οδηγός - Έπιασε τιμόνι μεθυσμένη

  •  08.08.2025 - 14:16
Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

Ομόνοια-Λοΐζου: Επίσημα... καμία πρόταση

  •  08.08.2025 - 15:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα