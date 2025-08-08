Τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Ο ίδιος τόνισε ότι ο τόπος της συνόδου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με πιθανές επιλογές να περιλαμβάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ουγγαρία, την Ελβετία και τη Ρώμη. Οι συζητήσεις για την ημερομηνία και την τοποθεσία συνεχίζονται, ενώ το χρονοδιάγραμμα και οι λεπτομέρειες παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ρωσική πλευρά έχει ήδη υποβάλει λίστα με αιτήματα που συνδέονται με μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Κιέβου, αλλά και την υποστήριξη των Ευρωπαίων συμμάχων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr