ΒΙΝΤΕΟ: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

 08.08.2025 - 19:25
ΒΙΝΤΕΟ: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Πόλη της Γάζας κατέρρευσε την ώρα που δεκάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να φτάσουν σε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είχε προσγειωθεί στην ταράτσα εστιατορίου, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που έπεσε με αλεξίπτωτο από αεροσκάφος, παγιδεύτηκε στην οροφή ενός κτιρίου. Το πακέτο σταμάτησε πάνω από ένα μπαλκόνι, το σημείο εντοπίστηκε μέσω γεωεντοπισμού.

Εκατοντάδες Παλαιστινίους έσπευσαν στο σημείο, με δεκάδες να συγκεντρώνονται κάτω από το μπαλκόνι και πολλούς εξ αυτών να σκαρφαλώνουν πάνω του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φτάσουν στα κουτιά βοήθειας. Καθώς το βάρος αυξανόταν, το μπαλκόνι άρχισε να λυγίζει πριν καταρρεύσει πάνω σε όσους βρίσκονταν στο έδαφος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξαν σοβαρά περιστατικά.

IDF: Περίπου 72 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας έριξαν σήμερα έξι χώρες

Αεροσκάφη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και — για πρώτη φορά — τις Κάτω Χώρες έριξαν σήμερα 72 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Κάθε παλέτα περιέχει περίπου ένα τόνο τροφίμων.

Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ιταλικής ανθρωπιστικής βοήθειας

Προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

