Θύμα bullying γιατί τραύλιζε ο λοχίας που τραυμάτισε πέντε άτομα σε στρατόπεδο στη Τζόρτζια

 08.08.2025 - 23:54
Φίλος του άνδρα που τραυμάτισε πέντε συναδέλφους του στρατιώτες στη στρατιωτική βάση Στιούαρτ στη Τζόρτζια των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο δράστης του αιματηρού περιστατικού ήταν θύμα bullying λόγω του σοβαρού τραυλίσματός του.

Ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση είναι ο 28χρονος Αφροαμερικανός λοχίας Κορνέλιους Ράντφορντ, ήταν θύμα χλευασμού για το πρόβλημα ομιλίας του από τις πρώτες μέρες της στρατιωτικής του καριέρας, ανέφερε το NBC News.

«Ήταν τόσο άσχημα που σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ο λοχίας Κάμερον Μπάρετ, φίλος του Ράντφορντ.

Όταν άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες αναφορές για πυροβολισμούς ο Μπάρετ είπε στο NBC ότι έστειλε μήνυμα στον Ράντφορντ για να ρωτήσει αν ήταν καλά, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Εν τω μεταξύ, άλλος στρατιώτης είπε ότι ο Ράντφορντ είχε χάσει ένα αγαπημένο του πρόσωπο σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιανουάριο και τον είχε επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Ο πατέρας του υπόπτου είπε ακόμη ότι ο γιος του παραπονιόταν στην οικογένειά του για ρατσισμό.

Επισήμως δεν έχει αναφερθεί το κίνητρο της επίθεσης που άφησε πέντε τραυματίες. Όλοι νοσηλεύονται, αλλά αναμένεται να αναρρώσουν.

Ο διοικητής του τάγματος όπου υπηρετούσε ο Ράντφορντ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν γνωρίζει να υπήρχε κανένα πρόβλημα με τον λοχία ή διαφωνίες πριν από τους πυροβολισμούς.

Οι Aρχές αναφέρουν ότι ο Ράντφορντ χρησιμοποίησε όπλο που κατείχε ο ίδιος και όχι το υπηρεσιακό όπλο.

Ο υφυπουργός Άμυνας, Νταν Ντρίσκολ, επισκέφθηκε το στρατόπεδο Στιούαρτ την Πέμπτη για να επαινέσει τους στρατιώτες για την άμεση αντίδρασή τους, που απέτρεψε περαιτέρω αιματοχυσία, ενώ απένειμε σε όλους μετάλλιο τιμητικής διάκρισης.

