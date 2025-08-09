Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι για πρώτη φορά - Δείτε φωτογραφία

Καταζητείται ένα πρόσωπο για την απόπειρα φόνου στις Βρυσούλλες - Σε κρίσιμη κατάσταση ο 61χρονος
Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.
