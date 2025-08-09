Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι για πρώτη φορά - Δείτε φωτογραφία

Παρότι έχουν επιλέξει να ζούν την ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου δημοσίευσαν για πρώτη φορά μια φωτογραφία από τις διακοπές τους, όπου ποζάρουν ανέμελα ενώ εκείνη γέρνει τρυφερά στην αγκαλιά του.

