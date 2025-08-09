Ecommbx
Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι για πρώτη φορά - Δείτε φωτογραφία
LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι για πρώτη φορά - Δείτε φωτογραφία

 09.08.2025 - 10:33
Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος φαίνεται να διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, καθώς ζουν απόλυτες στιγμές χαλάρωσης στις πρώτες τους καλοκαιρινές διακοπές.

Παρότι έχουν επιλέξει να ζούν την ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου δημοσίευσαν για πρώτη φορά μια φωτογραφία από τις διακοπές τους, όπου ποζάρουν ανέμελα ενώ εκείνη γέρνει τρυφερά στην αγκαλιά του.

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

