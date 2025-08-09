Ελλάδα: Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας

Ωστόσο, η κατάσταση ακόμα παραμένει δύσκολη και γι' αυτό οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, ενώ ισχυρές είναι και οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν.

Η νύχτα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν δύσκολη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές χθες απεγκλώβισαν πάνω από 300 άτομα από τα σημεία όπου πέρασε η φωτιά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ