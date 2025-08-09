Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας

 09.08.2025 - 10:08
Σε ύφεση βρίσκονται από το πρωί του Σαββάτου οι πυρκαγιές  σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας, όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική. 

Ωστόσο, η κατάσταση ακόμα παραμένει δύσκολη και γι' αυτό οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες, ενώ ισχυρές είναι και οι εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν. 

Η νύχτα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες τις μεσημεριανές ώρες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, ήταν δύσκολη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός και  δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές χθες απεγκλώβισαν πάνω από 300 άτομα από τα σημεία όπου πέρασε η φωτιά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Αστυνομία καταζητεί ένα πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση απόπειρας φόνου 61χρονου, που σημειώθηκε χθες στο χωριό Βρυσούλλες, της επαρχίας Αμμοχώστου.

