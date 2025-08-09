Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί

 09.08.2025 - 15:15
VIDEO: Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας, η SBU, ανακοίνωσε σήμερα ότι χτύπησε ένα ρωσικό κέντρο logistics που αποθήκευε ιρανικής κατασκευής drones Shahed στην ανατολική-κεντρική περιοχή του Ταταρστάν της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν την αποθήκη που βρίσκεται στο χωριό Kzyl-Yul. Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκε από την SBU φαίνεται να δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά απευθείας την τοποθεσία, πριν σημειωθεί έκρηξη, που οδήγησε σε μια μεγάλη φωτιά.

«Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία κάθε βράδυ είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», προσθέτει η δήλωση της ουκρανικής υπηρεσίας.

«Κάθε τέτοια επιτυχημένη ειδική επιχείρηση μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διεξάγει πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο
Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική
Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν
Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό αντίο του αδελφού της - «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα...»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αθηναΐς Νέγκα: Ποζάρει με μπικίνι και μας δείχνει τα σημάδια από τη λεύκη - Δείτε φωτογραφία

 09.08.2025 - 15:05
Επόμενο άρθρο

Ο Ντέιβ Μπατίστα θα συμμετάσχει στο ριμέικ του «Highlander» δίπλα στους Χένρι Καβίλ και Ράσελ Κρόου

 09.08.2025 - 15:26
Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Ένταλμα σύλληψης εναντίον άνδρα ηλικίας 48 ετών από την επαρχία Αμμοχώστου εξέδωσε η Αστυνομία σχετικά με την απόπειρα φόνου 61χρονου που διενεργήθηκε χθες στο Φρέναρος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

Ένταλμα σύλληψης εναντίον 48χρονου για την απόπειρα φόνου - Δούλευαν μαζί θύτης και θύμα

  •  09.08.2025 - 13:43
Στις 18 Αυγούστου η συνάντηση Χριστοδουλίδη με εμπειρογνώμονες ΗΠΑ - Θα τον ενημερώσουν για προκαταρκτικά στοιχεία

Στις 18 Αυγούστου η συνάντηση Χριστοδουλίδη με εμπειρογνώμονες ΗΠΑ - Θα τον ενημερώσουν για προκαταρκτικά στοιχεία

  •  09.08.2025 - 11:11
Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Έτσι προκλήθηκε η νέα φωτιά στο Όμοδος - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

  •  09.08.2025 - 10:02
Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο στα νερά στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας - Συστάσεις για αποφυγή κολύμβησης

  •  09.08.2025 - 14:30
Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

Έγινε στάχτη η παραγωγή – Πυρκαγιές χτύπησαν τα οινοποιεία της Λεμεσού λίγο πριν τον τρύγο

  •  09.08.2025 - 07:36
Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

Κίτρινη προειδοποίηση βραδιάτικα: Καυτό Σαββατόβραδο με άνοδο της θερμοκρασίας

  •  09.08.2025 - 12:02
Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

Σ’ αρέσουν τα παραδοσιακά φεστιβάλ; 15+1 προτάσεις με αυγουστιάτικο άρωμα – Έθιμα, μουσικές και γεύσεις που θα σε συναρπάσουν

  •  09.08.2025 - 07:38
Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό αντίο του αδελφού της - «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα...»

Λένα Σαμαρά: Το σπαρακτικό αντίο του αδελφού της - «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα...»

  •  09.08.2025 - 12:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα