VIDEO: Αποθήκη ιρανικών drones στο Ταταρστάν της Ρωσίας χτύπησαν οι Ουκρανοί

Σύμφωνα με την ενημέρωση, drones μακράς εμβέλειας χτύπησαν την αποθήκη που βρίσκεται στο χωριό Kzyl-Yul. Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύθηκε από την SBU φαίνεται να δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά απευθείας την τοποθεσία, πριν σημειωθεί έκρηξη, που οδήγησε σε μια μεγάλη φωτιά.

«Οι αποθήκες όπου ο εχθρός αποθηκεύει τα drones Shahed που χρησιμοποιεί για να τρομοκρατεί την Ουκρανία κάθε βράδυ είναι ένας από τους νόμιμους στρατιωτικούς στόχους», προσθέτει η δήλωση της ουκρανικής υπηρεσίας.

«Κάθε τέτοια επιτυχημένη ειδική επιχείρηση μειώνει την ικανότητα του εχθρού να διεξάγει πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr