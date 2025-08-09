Πασίγνωστος κολοσσός προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια - Δείτε φωτογραφίες

Όλη αυτή την τάση φαίνεται πως αξιοποιούν και μεγάλες εταιρίες. Όπως μεταδίδει ο Guardian, o κολοσσός καλλυντικών L’Oréal προσέλαβε την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου ενηλίκων, Ari Kytsya, ως brand ambassador της μάρκας μακιγιάζ Urban Decay, η οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε νεαρές ηλικίες.

Η Ari έχει διπλή διαδικτυακή παρουσία: Aνεβάζει tutorials μαλλιών και μακιγιάζ για τους 4,6 εκατ. ακολούθους της σε Instagram και TikTok, ενώ στο OnlyFans παρέχει γυμνό περιεχόμενο σε συνδρομητές.

Η Penny East, διευθύνουσα σύμβουλος της Fawcett Society, δήλωσε ότι η συνεργασία «σπάει ένα νέο όριο» στην εμπορική ενσωμάτωση του OnlyFans και προκαλεί «εύλογη ανησυχία». Όπως είπε, «χιλιάδες πολύ νεαρές γυναίκες εγγράφονται στην πλατφόρμα ελπίζοντας σε φήμη και πλούτο, αλλά η πλειοψηφία κερδίζει ελάχιστα, με την πίεση να οδηγεί σε ολοένα πιο ακραίο περιεχόμενο».

Η L’Oréal υπερασπίστηκε την επιλογή της, τονίζοντας την «καλλιτεχνία και αυθεντικότητα» της Kytsya, αλλά και τον ανοιχτό διάλογό της με την κοινότητα σχετικά με τις «χαρές, προκλήσεις και κινδύνους» της δουλειάς της.

Η καμπάνια, που έχει ξεπεράσει τις 18,7 εκατ. προβολές στο TikTok της Urban Decay, περιλαμβάνει εικόνες με pixel της Kytsya και σλόγκαν «Στη UD αρέσει το ωμό», ενώ η ίδια καλεί σε «μακιγιάζ χωρίς λογοκρισία… στη σκηνή, στην κάμερα και στο στρώμα».

Η Urban Decay, που ιδρύθηκε το 1996 και εξαγοράστηκε από τη L’Oréal το 2012, είναι γνωστή για προκλητικές ονομασίες προϊόντων όπως οι σκιές «Naked» και το eyeliner «Perversion».

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr