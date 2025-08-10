Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από νάρκες που εξερράγησαν, ενώ κολυμπούσαν σε παραλίες της Οδησσού

 10.08.2025 - 16:10
Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από νάρκες που εξερράγησαν, ενώ κολυμπούσαν σε παραλίες της Οδησσού

Τρεις κολυμβητές σκοτώθηκαν από νάρκες που εξερράγησαν στην περιοχή της νότιας Οδησσού στην Ουκρανία, σε δύο παραλίες, όπου το κολύμπι είχε απαγορευτεί, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα και σε περιοχή με ακτές κοντά στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

 

«Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης. «Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η παραμονή σε θαλάσσια ύδατα που δεν έχουν ελεγχθεί, είναι θανάσιμα επικίνδυνη!!!».

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός, αλλά οι αρχές έχουν επιστήσει την προσοχή των κολυμβητών, καθώς από την εισβολή της Ρωσίας υπάρχουν διάσπαρτες νάρκες κοντά στην ακτή. Ο Κίπερ δήλωσε ότι 32 περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ασφαλείς για την κολύμβηση, ενώ 30 από αυτές βρίσκονται στην πόλη της Οδησσού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Οι δράσεις όλων των κυβερνητικών υπηρεσιών συνεχίζονται κανονικά και την ερχόμενη βδομάδα και δεν θα επηρεαστούν από την αργία του Δεκαπενταυγούστου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, σημειώνοντας ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό το έργο τους.

