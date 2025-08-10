Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας -Έρχονται ριζικές αλλαγές και νέες ευκαιρίες

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου ο Ερμής κάνει ορθογώνια στάση στον Λέοντα παράλληλα με τη σύνοδο Αφροδίτης και Δία στον Καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να έχετε τόλμη και θάρρος ώστε να πάρετε νέες αποφάσεις και να αλλάξετε στόχους και προορισμούς.

Η τύχη είναι μαζί σας σε κάθε επίπεδο και τομέα. Από τα ερωτικά μέχρι να επαγγελματικά σας όλα πηγαίνουν συνεχώς προς το καλύτερο.

Τα ζώδια που θα έχουν νέες ευκαιρίες σχέσης και καριέρας

Σκορπιός

Επιτέλους το σύμπαν συνωμοτεί υπέρ σας. Προσπαθήστε να βγείτε από τη ρουτίνα σας και να εστιάσετε σε νέα σχέδια αντί να κολλάτε σε ό,τι δεν προχώρησε και δεν πήγε όπως θα θέλατε. Εμπιστευθείτε τη διαίσθησή σας! Αυτή θα σας οδηγήσει σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής σας. Η τυχερή ενέργεια που σας περιβάλλει μπορεί να σας βοηθήσει να μεταμορφώσετε εντελώς τη ζωή σας, αρκεί να δημιουργήσετε τον χώρο για να λάβετε το σωστό μήνυμα. Είτε προετοιμάζεστε για ένα ταξίδι, είτε σκέφτεστε να μετακομίσετε, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Επίσης αν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα δουλειά μην διστάζετε, πιστέψτε στον εαυτό σας και σε πολύ λίγο καιρό θα έχετε τη ζωή που ονειρευόσασταν από παιδί.

Παρθένος

Ήρθε η ώρα να πεις αντίο σε ό,τι σχεδίαζες ως τώρα για τη ζωή σου. Όλα όσα νόμιζες ότι ήθελες σε κρατούσαν πίσω και δεν το καταλάβαινες. Είσαι προορισμένος για μεγαλεία και αφθονία αλλά όλα τα προηγούμενα σχέδιά σου ήταν κόντρα στο πεπρωμένο σου. Ο πραγματικός σου προορισμός θέλει περισσότερη παρόρμηση. Βγες από τα κουτάκια σου και κάνε χώρο για ελευθερία και αυθόρμητες κινήσεις. Πάρε αποφάσεις περισσότερο με το ένστικτο παρά με τη λογική. Θα έχεις βέβαια και δυσκολίες και αποτυχίες, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Η κατάληξη όμως της διαδρομής αυτής θα είναι εντυπωσιακή οπότε πάρε ρίσκο και οι απώλειες θα είναι ελάχιστες σε σχέση με το κέρδος που θα έχεις. Ένα πρόσωπο που θα σε απογειώσει συναισθηματικά και μια συνεργασία που θα σου ανοίξει δρόμους στρωμένους με χρήμα είναι μπροστά σου.

Τοξότης

Ήρθε η ώρα να κάνεις ένα βήμα πίσω για να μπορέσεις στη συνέχεια να προχωρήσεις πιο σταθερά προς την πρόοδο. Κοίτα το παρελθόν και μην επαναλάβεις τα ίδια λάθη και τις αστοχίες που σε έφεραν στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζεις σήμερα. Καθόρισε νέα κατεύθυνση και ακολουθήσετε την πιστά και δυναμικά. Κράτα περισσότερο χρόνο και χώρο για εσένα και θα δεις διαφορά σε όλα. Είσαι ήδη σε καλύτερη φάση και αυτό φαίνεται πρακτικά στη διάθεση και στη συμπεριφορά σου. Ωστόσο, θες ακόμα αρκετή δουλειά για να προχωρήσεις ουσιαστικά. Το καλό είναι ότι πλέον δεν έχεις ουσιαστικά εμπόδια εκτός από κάποια μικρά που βάζεις ο ίδιος στον εαυτό σου μαζεύοντας «άχρηστα» κομμάτια του παρελθόντος. Μην ξεχνάς ότι το καλύτερο ξεκαθάρισμα είναι το πέταμα. Κάνε το πράξη και το σύμπαν θα είναι πλέον στο πλευρό σου.

ΠΗΓΗ: bovary.gr