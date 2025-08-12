«Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» – Σοκάρει η 10χρονη που τη βίαζε ο σύντροφος της μητέρας της στην Ελλάδα

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η 24χρονη μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

«Με χτυπούσε, μου έκανε φρικτά πράγματα»

Όμως το κορίτσι ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 10χρονη μιλώντας στην παιδοψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωνε λέγοντας τα εξής:

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας της ανέφερε τα εξής: «Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…».

Αρνούνται τις κατηγορίες

Ο 37χρονος και η 24χρονη συνελήφθησαν και μετά την απολογία τους σήμερα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη γιαγιά του παιδιού και μητέρα της 24χρονης.

Σκευωρία της γιαγιάς

Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

ΠΗΓΗ: In.gr