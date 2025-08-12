Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» – Σοκάρει η 10χρονη που τη βίαζε ο σύντροφος της μητέρας της στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

«Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» – Σοκάρει η 10χρονη που τη βίαζε ο σύντροφος της μητέρας της στην Ελλάδα

 12.08.2025 - 08:02
«Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» – Σοκάρει η 10χρονη που τη βίαζε ο σύντροφος της μητέρας της στην Ελλάδα

Τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε στα χέρια της ίδιας της μητέρας της και του συντρόφου της περιέγραψε το 10χρονο κορίτσι θύμα βιασμού από τον 37χρονο άνδρα.

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η 24χρονη μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

«Με χτυπούσε, μου έκανε φρικτά πράγματα»
Όμως το κορίτσι ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 10χρονη μιλώντας στην παιδοψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωνε λέγοντας τα εξής:

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας της ανέφερε τα εξής: «Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…».

Αρνούνται τις κατηγορίες

Ο 37χρονος και η 24χρονη συνελήφθησαν και μετά την απολογία τους σήμερα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη γιαγιά του παιδιού και μητέρα της 24χρονης.

Σκευωρία της γιαγιάς

Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ψήνεται» η Κύπρος: Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος; - Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα – Δείτε αναλυτικά το «μενού»
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες
«Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές
Έτρεχε η Πυροσβεστική – Ξέσπασε πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτοκίνητο
Ληστεία σε αρτοποιείο στην Αγία Νάπα – Χειροπέδες σε 29χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πώς να μην χαμογελά ο Κίκης…

 12.08.2025 - 07:59
Επόμενο άρθρο

Φρίκη στη Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

 12.08.2025 - 08:22
Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία, με το Κυπριακό να επιστρέφει στη διεθνή ατζέντα και με τον ΔΗΣΥ να επιχειρεί ανασύνταξη μετά από μια περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, η δημόσια παρέμβαση του Νίκου Αναστασιάδη μέσω επιστολής προς την ηγεσία του κόμματος επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιότερες, αλλά ανοιχτές, πληγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

Ο ΔΗΣΥ σε κρίση ταυτότητας - Η επιστολή Αναστασιάδη - Η αμηχανία της Πινδάρου και οι ανοιχτές πληγές του παρελθόντος

  •  12.08.2025 - 06:20
«Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές

«Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές

  •  12.08.2025 - 06:37
Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

Άτυπο ΣΕΥ: Η Λευκωσία ζήτησε άμεση κινητοποίηση ΕΕ για απελευθέρωση πέντε Ε/Κ

  •  12.08.2025 - 07:30
Στάχτη και αποκαΐδια έγινε το αυτοκίνητο στο Καντού – Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης από τις φλόγες – Συγκλονίζουν τα βίντεο

Στάχτη και αποκαΐδια έγινε το αυτοκίνητο στο Καντού – Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης από τις φλόγες – Συγκλονίζουν τα βίντεο

  •  12.08.2025 - 07:13
Καταβλήθηκαν €139,622 για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων εργαζομένων - Συνεχίζεται η διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας

Καταβλήθηκαν €139,622 για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων εργαζομένων - Συνεχίζεται η διαδικασία του Υπουργείου Εργασίας

  •  12.08.2025 - 08:59
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες

Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες

  •  12.08.2025 - 06:30
«Φρένο» στις κλοπές: Τοποθετούνται κουτιά ασφαλείας και σε άλλες παραλίες - Δείτε τις περιοχές

«Φρένο» στις κλοπές: Τοποθετούνται κουτιά ασφαλείας και σε άλλες παραλίες - Δείτε τις περιοχές

  •  12.08.2025 - 07:43
«Στον φούρνο» η Κύπρος: Απανωτές οι προειδοποιήσεις - Οι θερμότερες μέρες του Αυγούστου - Πως αλλάζει το σκηνικό τον Δεκαπενταύγουστο

«Στον φούρνο» η Κύπρος: Απανωτές οι προειδοποιήσεις - Οι θερμότερες μέρες του Αυγούστου - Πως αλλάζει το σκηνικό τον Δεκαπενταύγουστο

  •  12.08.2025 - 06:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα