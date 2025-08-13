Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΚρήτη: Υπεύθυνος ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Υπεύθυνος ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα

 13.08.2025 - 15:44
Κρήτη: Υπεύθυνος ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Κρήτης με τους υπεύθυνους του καταλύματος να καταγγέλλουν μία τουρίστρια για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ο 47χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου – σε περιοχή της Χερσονήσου – και ο 70χρονος εκπρόσωπος της επιχείρησης πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και κατήγγειλαν πως μία 53χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία αφόδευσε μέσα στην πισίνα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 53χρονη και την συνέλαβαν ωστόσο εκείνη κατάθεσε μήνυση για ψευδή στοιχεία και συκοφαντική δυσφήμιση.

Το αποτέλεσμα ήταν οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στην σύλληψη και των δύο στελεχών του ξενοδοχείου ενώ την ίδια ώρα ερευνούν την υπόθεση για να εξακριβώσουν τι πραγματικά συνέβη.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα
Αντρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου μιλούν για τη γνωριμία τους: «Μου άρεσε από την πρώτη στιγμή»
Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κόλαση θερμοκρασιών: Τα Λεύκαρα στα όρια του ιστορικού ρεκόρ – Άγγιξε κόκκινο ο υδράργυρος - Δείτε τον χάρτη

 13.08.2025 - 15:41
Επόμενο άρθρο

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία - Πτώση της κίνησης μέχρι και 25%

 13.08.2025 - 15:58
Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

Πότε θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα για την ΑΤΑ οι συντεχνίες

  •  13.08.2025 - 12:16
Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα

Πυρκαγιά στη Λεμεσό: Προκαταβολή €39.760 για ζημιές σε 14 επιχειρήσεις έως τώρα

  •  13.08.2025 - 13:26
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Κίνδυνος για black out: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

Κίνδυνος για black out: Δεν αποκλείονται περικοπές ηλεκτρικού φορτίου σήμερα και αύριο

  •  13.08.2025 - 13:11
Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Παρασύρθηκε από όχημα 4χρονο αγοράκι στην Πάφο - Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

  •  13.08.2025 - 10:30
Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

Καλά στην υγεία του ο 13χρονος Σύρος στα κατεχόμενα - «Θα απελαθεί σύντομα στην Τουρκία»

  •  13.08.2025 - 11:21
ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

ΑΗΚ: Πάνω από 18 μήνες η παράδοση γεννητριών στη Δεκέλεια - «Αναπόφευκτες οι βλάβες»

  •  13.08.2025 - 11:03
Ετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις ο Απόστολος Μακρίδης - Τα δεδομένα με την περίπτωση Ντράζιτς

Ετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις ο Απόστολος Μακρίδης - Τα δεδομένα με την περίπτωση Ντράζιτς

  •  13.08.2025 - 13:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα