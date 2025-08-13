Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία - Πτώση της κίνησης μέχρι και 25%

 13.08.2025 - 15:58
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία - Πτώση της κίνησης μέχρι και 25%

Η ειδυλλιακή εικόνα των ιταλικών ακτών, που άλλοτε έσφυζαν από ζωή τον Αύγουστο, φέτος δείχνει να ξεθωριάζει.

Αδειες ομπρέλες σε παραλίες μισοάδειες ακόμη και στην καρδιά της θερινής σεζόν, τουριστικά καταλύματα με μειωμένες κρατήσεις και όλο και περισσότερους Ιταλούς να περιορίζουν ή να ακυρώνουν τις διακοπές τους, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Η πτώση της κίνησης, που σε ορισμένες περιοχές αγγίζει το 25%, έχει πυροδοτήσει πολιτική θύελλα: η αντιπολίτευση μιλά για κρίση εισοδημάτων και καλεί σε άμεση θέσπιση κατώτατου μισθού, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες, αποδίδοντας την κάμψη σε «άνθηση του ορεινού τουρισμού», επιμένοντας ότι η Ιταλία παραμένει στην κορυφή του μεσογειακού τουριστικού χάρτη. Πίσω όμως από τις αντικρουόμενες αφηγήσεις αιωρείται ο προβληματισμός σχετικά με το σε ποιο βαθμό η «Ιταλία των καρτ ποστάλ» υποχωρεί μπροστά στην πραγματικότητα μιας μεσαίας τάξης που βλέπει τις διακοπές να γίνονται πολυτέλεια.

Αρκετά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, ξεκινώντας από τη γραμματέα Ελι Σλάιν που επισημαίνει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί αλλά οι μισθοί όχι και γι’ αυτό αναδεικνύεται πιο επίκαιρη από ποτέ η ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού.

«Πού είναι η χώρα των θαυμάτων της Μελόνι;», διερωτάται ο ευρωβουλευτής του PD και μέλος της γραμματείας, υπογραμμίζοντας ότι είναι πλασματική η εικόνα της «Ιταλίας των καρτ ποστάλ» στην οποία ο τουρισμός προβάλλεται ως «μία από τις ατμομηχανές της οικονομίας».

Τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή Εποπτείας της RAI προχώρησαν ακόμη παραπέρα κατηγορώντας τη δημόσια τηλεόραση ότι ωραιοποιεί την εικόνα του κλάδου του τουρισμού.

Επίσης ο επικεφαλής του Κινήματος Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε επιτίθεται στην πρωθυπουργό: «Τα δύο πρόσωπα της χώρας μας: από τη μία, πολίτες που σφίγγουν το ζωνάρι ενώ οι αυξήσεις τιμών καλπάζουν, κι από την άλλη, κέρδη – ρεκόρ για τις τράπεζες, ενώ η Μελόνι είναι πολύ απασχολημένη με το να επιτίθεται σε δικαστές και την Αριστερά για να προτείνει λύσεις». Στην ίδια γραμμή διαμαρτύρεται και η Συμμαχία Πρασίνων και Αριστεράς (AVS).

Σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης διαχειριστών παραλιών, κατά τη φετινή σεζόν στις παραλίες με αντίτιμο δικαιώματος χρήσης κατά μήκος των δύο μεγάλων ακτογραμμών της Ιταλίας καταγράφεται πτώση αλλού 15% κι αλλού, σε περιοχές όπως η Καλαβρία και η Εμίλια – Ρομάνια, 25%. «Ο Ιούνιος δεν πήγε άσχημα, ενώ τον Ιούλιο υπήρξε σίγουρα πτώση», αναφέρει η «Corriere della Sera». «Είναι ένα φαινόμενο ανομοιογενές· στο Ρίμινι ήταν λιγότερο έντονο, η Φεράρα και η Ραβέννα υπέφεραν περισσότερο», σημειώνει ο πρόεδρος της ένωσης Σιμόνε Μπατιστόνι.

Αντίθετα, ο Μαουρίτσιο Ρουστινιόλι, πρόεδρος της ομοσπονδίας παραλιακών θερέτρων της Ιταλίας (FIBA), χαρακτήρισε παραπλανητικές τις αναφορές για μεγάλες αυξήσεις, τονίζοντας ότι είναι μόλις ένα μικρό ποσοστό.

Η ένωση καταναλωτών Altro-consumo αναφέρει ότι οι τιμές στα καταλύματα έχουν αυξηθεί κατά 34% από το 2020. Οπως επισημαίνει ρεπορτάζ της «Il Sole 24ore», οι μισθοί αντίθετα έχουν πέσει κατά 7,5% σε σύγκριση με το 2021 (στοιχεία ΟΟΣΑ).

Ο Τζανλούκα Καραμάνα, βουλευτής του εθνικοσυντηρητικού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας, επικεφαλής του τομέα Τουρισμού του κόμματος και σύμβουλος της υπουργού Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ, κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς της Αριστεράς. «Οι δύο πρώτοι θερινοί μήνες βρήκαν την Ιταλία στην κορυφή της μεσογειακής τουριστικής αγοράς», επισημαίνει. Προσθέτει ότι την περίοδο του Αυγούστου, και ειδικά το διάστημα γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, ο ορεινός τουρισμός κατέγραψε τα καλύτερα ποσοστά (47,4%), με κορυφώσεις άνω του 50% κοντά στην αργία. Συνολικά, εκτιμώνται πάνω από 6,8 εκατομμύρια αφίξεις το καλοκαίρι στα βουνά (+4,8% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024). Για το τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου υπολογίζονται 70 εκατομμύρια αφίξεις (5 εκατομμύρια περισσότερες, δηλαδή +7,69%, σε σχέση με το 2024), με τζίρο 15 δισ. ευρώ από ξενοδοχειακές κρατήσεις. Αξίζει να σημειωθεί η αύξηση 43% στις κρατήσεις για διαμονές τον Οκτώβριο, που είχε ήδη καταγραφεί τον Ιούνιο – ένας σημαντικός δείκτης της δυνατότητας αποεποχικοποίησης που μπορεί να προσφέρει η ιταλική τουριστική πρόταση. Συνολικά βλέπει επιτυχία στην εφαρμογή ενός μοντέλου για τον τουρισμό που στήριξε η κυβέρνηση Μελόνι, αντιλαμβανόμενη ότι η προσφορά αναδιαμορφώνεται.

Ο γραμματέας του κόμματος Περισσότερη Ευρώπη, Ρικάρντο Μάτζι, θίγει επίσης το ζήτημα του «λόμπι των παραλιών», επισημαίνοντας ότι το πιο ανησυχητικό είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να υπερασπίζεται ένα αποτυχημένο μοντέλο διαχείρισης των παραλιών με συνεχείς εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων λόμπι, που ευθύνεται ουσιαστικά για την κατάρρευση του συστήματος.

 

ΠΗΓΗ: In.gr

 

Τα επόμενα βήματά τους για τη διεκδίκηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής θα αποφασίσουν την 1η Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

