Μην το ανοίξεις! Παραπλανητικά SMS δήθεν από ταχυδρομείο στοχεύουν τους Κύπριους χρήστες

Στην ανακοίνωσή του, το Τμήμα καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όσο αληθοφανής και να φαίνεται ο αποστολέας ή και τα μηνύματα που λαμβάνουν, ώστε να μην πέσουν θύματα επιτήδειων που δρουν με αυτό τον τρόπο.

Επισημαίνεται ότι «οι πληρωμές δεν κατευθύνονται στην πλατφόρμα διαδικτυακών πληρωμών της JCCsmart, αλλά σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι πληρωμές δεν κατευθύνονται ούτε και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών».

Παρατίθεται αυτούσιο το παραπλανητικό μήνυμα, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Ειδοποίηση Κέντρου Παράδοσης: Αναμονή Απάντησης για το Πακέτο

Το πακέτο σας έφτασε στο κέντρο παράδοσής μας στις 12 Αυγούστου, αλλά λόγω προβλήματος με τη διεύθυνση, δεν μπορέσαμε να το παραδώσουμε με ακρίβεια. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας δύο φορές, αλλά δεν λάβαμε απάντηση. Παρακαλούμε διορθώστε τα στοιχεία παράδοσής σας μέσω των ακόλουθων επίσημων καναλιών:▸ Πληροφορίες Διόρθωσης: https://dpdpost.icu/i (Κάντε κλικ απευθείας στον σύνδεσμο ή αντιγράψτε τον και ανοίξτε τον στο πρόγραμμα περιήγησής σας) ▸ Καλέστε μας 24/7 στο 8000 2000

Υπενθύμιση: Το κέντρο παράδοσής μας δεν προσφέρει μακροχρόνια αποθήκευση. Τα καθυστερημένα δέματα θα επιστρέφονται στην αρχική τοποθεσία παράδοσης.

(Απαντήστε με “Y“, στη συνέχεια κλείστε το μήνυμα και ανοίξτε ξανά τον σύνδεσμο ενεργοποίησης ή αντιγράψτε και ανοίξτε τον σύνδεσμο στο Safari) Sent from my iPhone».